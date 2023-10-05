Когда казахстанцы смогут при покупке авто оставлять прежние номера, рассказал Мусин

Жители Казахстана в скором времени при покупке авто смогут оставлять прежние номера автомобиля. Об этом сообщил глава Минцифры в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Как сообщил Багдат Мусин в своем официальном Telegram-канале, астанчане после покупки или продажи авто или замены водительских удостоверений могут забрать готовые документы в ЦОНе по улице Сауран.

"ЦОН на Сауран переориентировали год назад именно на такой клиентоориентированный стиль работы. Сейчас этот центр набрал такие обороты, что в день может обслуживать около 300-400 человек. Этим самым мы разгрузили СпецЦОН и создали удобство для населения", – говорится в публикации.

Глава Минцифры также отметил, что после разговора с оператором, обслуживающим клиентов, поставил перед сотрудниками ведомства новые задачи.

"Оператор, обслуживающий клиентов, не узнала меня, отвечала на вопросы. Но потом, когда спросила за какой услугой я пришел, мне пришлось представиться и сказать, что я забежал, чтобы посмотреть, как происходит обслуживание. Оператор рассказала в целом про обслуживание. И также мы с ней разобрали процессы которые требуют улучшения. Это хранение номерных знаков, это все такие еще имеющие место бумажные реестры. Там же позвонил и обозначил перед коллегами боли сотрудников, которые необходимо решить", – написал он.

Также он сообщил, что в ближайшее время казахстанцы при покупке авто смогут оставлять прежние номера.

"В ближайшее время можно будет при покупке авто, оставлять прежние номера автомобиля. Это позволит вообще исключить хождение в ЦОН.

Это решение принято и реализуется совместно с Министерством внутренних дел. Думаю, уже со следующего года люди смогут новой услугой воспользоваться", – подчеркнул министр.

Кроме того, он добавил, что во время обхода обратил внимание на номера, которые остаются на хранении в ЦОНах.

"Сейчас они хранятся в коробках, что приносит неудобства и для сотрудников, которые ищут эти номера, и для клиента, ожидающего сотрудника. Поэтому предложил создать SMART-полки, а также приложение по поиску необходимых номеров. В системе сделать учет, какой номер хранится в какой полке и ввести соответственное штрихкодирование.

Что это даст? Такое новшество хоть и кажется мелочью, но дает мультипликативный эффект: с одной стороны, облегчит работу сотрудника и сэкономит время услугополучателя. Ведение правильного учета – это всегда плюс для самой работы корпорации", – отметил Мусин.

Напомним, ранее журналисты NUR.KZ рассказывали, сколько стоит сохранить свой номер после продажи авто в Казахстане.

Также казахстанцы теперь смогут приобретать VIP-номера для автомобилей онлайн – МВД запустило сервис по их выбору и бронированию.

А в сентябре стало известно, что в Казахстане подготовили поправки в правила регистрации автомобилей. Автовладельцам планируют разрешить продавать машины вместе с номерами.