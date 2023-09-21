Продавать автомобиль вместе с номером хотят разрешить казахстанцам

В Казахстане подготовили поправки в правила регистрации автомобилей. Автовладельцам планируют разрешить продавать машины вместе с номерами. Как это будет работать, узнали журналисты NUR.KZ.

Государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) есть у каждого автовладельца в Казахстане. Он нужен для идентификации транспортного средства на дорогах общего пользования.

При продаже автомобиля между тем можно сохранить номер, который был выдан ранее. Что касается передачи ГРНЗ новому владельцу вместе с машиной, то так делать пока нельзя. Однако сейчас рассматривают такую возможность.

Соответствующий проект приказа был подготовлен Комитетом административной полиции МВД РК и опубликован на портале "Открытые НПА".

Проект добавляет в правила государственной регистрации автомобилей новые пункты. В частности, планируется разрешить оформлять транспортное средство с имеющимся госномером прежнего владельца.

Однако получить авто с прежним номером можно будет только в некоторых случаях. Во-первых, это не касается ГРНЗ повышенного спроса. Во-вторых, получится это сделать только если цифровой код региона номерного знака соответствует цифровому коду региона места жительства физического лица.

Другими словами, если житель Алматы приобрел машину в Астане, то он не сможет забрать номера прежнего владельца, потому что цифровой код региона места проживания не будет совпадать с кодом на автомобильном номере.

Автомобильный номер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

При этом, так называемые VIP-номера с красивой комбинацией букв и цифр, то есть номера повышенного спроса, передать таким образом новому владельцу будет нельзя. Как следует из текста документа, такой ГРНЗ можно будет передать только если владельцами являются:

государственные органы, международные организации, дипломаты, сотрудники посольств и члены их семей;

родители, дети или супруг прежнего хозяина авто;

наследник прежнего владельца транспортного средства.

Авторы проекта предлагают присваивать "красивые" номера новым владельцам по заявлению прежнего хозяина или при наличии права на такую передачу. При этом нужно будет заплатить государственную пошлину в размере 2,8 месячного расчетного показателя (МРП), то есть 9 660 тенге в 2023 году.

При этом, если прежний владелец захочет сохранить ГРНЗ повышенного спроса за собой, то после продажи автомобиля госномер можно будет хранить в спецЦОНе не более 30 календарный дней. Что касается обычных номеров, то, согласно предлагаемым поправкам, их сохранить не получится – после сдачи они будут уничтожаться.

Отметим еще один пункт, предусмотренный в проекте. Он касается возможности сохранить свой прежний ГРНЗ повышенного спроса, даже если изменился регион проживания.

Напомним, ранее владельцы VIP-номеров после появления новых областей в Казахстане столкнулись с проблемой – их новый регион проживания перестал совпадать с кодом региона на автомобильных номерах.

Авторы проекта в целях создания удобств для граждан предлагают разрешить владельцам ГРНЗ повышенного спроса сохранить его в случае несоответствия цифровых кодов.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения, которая продлится до 4 октября 2023 года. Поэтому пока неизвестно, будут ли приняты новые правила регистрации автомобилей в Казахстане или нет.