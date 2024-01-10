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Сколько будут платить одиноким казахстанцам за переезд в другой регион страны

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Девушка с большой коробкой в руках
Девушка. Иллюстративное фото: freepik.com

В рамках программы по переезду в трудодефицитные регионы казахстанцы могут получить финансовую поддержку. Она положена всем независимо от семейного положения. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действуют программы по добровольному переселению граждан в регионы, где существует трудодефицит. При этом казахстанцы, которые решатся на переезд, могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

Например, в рамках проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" она следующая:

  • сертификат экономической мобильности для покупки или строительства жилья – в размере до 1 160 МРП (4 282 720 тенге в 2024 году);
  • единовременная помощь на переезд (по прибытию) – 70 МРП на каждого члена семьи (258 440 тенге);
  • ежемесячные выплаты на аренду жилья и коммунальные услуги – выплачиваются в течение года, а сумма зависит от региона переезда.

При этом теперь в таких программах могут принять участие не только семейные казахстанцы, но и одинокие, а также разведенные граждане. Приказ с соответствующими поправками был опубликован на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде.

"После прибытия на новое место жительства и включения в региональную квоту кандасам и переселенцам и членам их семей, а также одиноким лицам, независимо от семейного положения, выплачивается материальная помощь", – говорится в документе.

При этом казахстанцы, которые расторгли брак за последние 36 месяцев до участия в программе по переселению, должны предоставить справку о государственной регистрации расторжения брака в книге записи актов гражданского состояния.

Данная мера была введена в целях ужесточения мер ответственности по недопущению фиктивного расторжения брака и получения мер государственной поддержки в одном регионе отдельными членами семьи.

Приказ о внесении изменений будет введен в действие через десять дней с момента первого официального опубликования, то есть 19 января 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2054719-skolko-budut-platit-odinokim-kazahstantsam-za-pereezd-v-drugoy-region-strany/

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