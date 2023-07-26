Что делать казахстанской молодежи, если не получается найти работу

Девушка. Иллюстративное фото: freepik.com

После завершения учебы многих молодых казахстанцев настигают сложности с трудоустройством, ведь мало кто хочет нанимать работников без опыта. Что делать в этом случае, читайте в материале NUR.KZ.

Молодежь Казахстана часто сталкивается с проблемами при трудоустройстве. Многие работодатели не любят брать новеньких без реального опыта работы. Причем зачастую на их мнение не влияет даже диплом о высшем образовании.

В итоге некоторые казахстанцы, отучившись в вузе, все равно остаются без работы. По данным Бюро национальной статистики, уровень безработицы среди граждан с высшим образованием в первом квартале 2023 года составил 3,8%. Среди населения со средним образованием он еще выше. Это может говорить о реальных проблемах в сфере трудоустройства.

Тем не менее выход для молодых казахстанцев есть. Если они столкнулись с проблемами в поиске работы, то можно попробовать принять участие в программе "Первое рабочее место".

Как передает портал "El Jastary", она рассчитана на выпускников, ищущих работу впервые, а также безработных граждан и молодежи из категории NEET (не работают и не учатся). Главное условие – быть не старше 29 лет. Наличие опыта работы не обязательно.

Работает программа следующим образом:

казахстанец обращается в центр трудовой мобильности (адрес можно найти на Электронной бирже труда);

там ему ищут подходящее рабочее место;

работодатель, подписавший договор с центром, трудоустраивает участника программы на постоянную работу сроком не менее двух лет;

центр трудовой мобильности субсидирует зарплату участника программы за первый год работы.

Размер субсидий для работодателя составляет 30 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2023 году равняется 103 500 тенге. То есть работодатель, заключивший трудовой договор с молодым казахстанцем в рамках этой программы, будет ежемесячно получать такую сумму на выплату зарплаты новому работнику.

Напомним, похожая программа действует не только для молодежи, но и для пожилых казахстанцев. Называется она "Серебряный возраст" и действует точно по тому же принципу – работодатель трудоустраивает работников, а государство субсидирует оплату их труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030114-chto-delat-kazahstanskoy-molodezhi-esli-ne-poluchaetsya-nayti-rabotu/