"Это вопрос справедливости": изменение условий по оформлению ипотеки объяснила глава "Отбасы банка"

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова сегодня на брифинге СЦК объяснила недавнее изменение условий по оформлению ипотеки после открытия депозита, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты указали сегодня на тот факт, что недавно "Отбасы банк" внес следующие изменения: если ранее вкладчик мог открыть депозит и сразу оформлять ипотеку, внеся 50%, то со следующего года нужно будет ждать полгода.

Представители СМИ поинтересовались, из-за чего усложнились условия получения ипотеки в "Отбасы банке".

"Это вопрос, касающийся вкладчиков. Это вопрос справедливости. Кто приносит сразу 50%? Это человек, у которого есть эти ресурсы.

У нас около 2 млн человек ежемесячно копят по 50-60 тысяч. Сама система жилищно-строительных сбережений построена по немецкой модели и подразумевает, что человек должен копить какое-то время. Поэтому мы сейчас постепенно выстраиваем (систему – прим. ред.)", – сказала Ляззат Ибрагимова.

Она напомнила, что в июле 2023 года было установлено требование, согласно которому нужно ждать три месяца. Со следующего года нужно будет ждать уже шесть месяцев, если человек приносит сразу 50% от стоимости квартиры.

"Если вы копили, есть оценочные показатели, вы должны достичь минимального ОП, чтобы брать кредит. Думаю, что это очень справедливо по отношению к тем людям, особенно у кого средний доход, кто постепенно копит. Таким образом, мы не даем преимущества тем, у кого есть готовые 50%", – заявила глава "Отбасы банка".

Напомним, что сегодня Ляззат Ибрагимова высказалась об открытии в Казахстане новой ипотечной программы "9-20-25". По ее словам, данную программу планируют, но условия, возможности и механизмы будут точно известны в 2024 году.

В конце сентября глава "Отбасы банка" выразила мнение, что стоимость на жилье в нашей стране "вряд ли упадет". Касательно роста цен на недвижимость Ибрагимова заявила, что он будет зависеть от доступности ипотечных программ.

Перед этим в Нацбанке отвечали на вопрос, появятся ли в Казахстане новые льготные ипотечные программы.

Также напомним, мы писали, что с 21 августа 2023 года возмездная уступка (продажа) депозита в "Отбасы банке" стала недоступной. При этом возможность уступать депозиты своим родственникам у клиентов банка осталась.