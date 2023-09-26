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Будут ли расти цены на жилье в Казахстане, рассказала глава "Отбасы банка"

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Мужчина держит ключи в руке
Ключи. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах мажилиса председатель "Отбасы банка" оценила, что произойдет с ценами на жилье на казахстанском рынке, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова заявила, что стоимость на жилье в Казахстане "вряд ли упадет".

"Как эксперт рынка недвижимости, я думаю, что при общем уровне инфляции не только на продовольственные, но и на непродовольственные товары ожидать, что основной актив, в который вкладывают люди, не работающие на рынке ценных бумаг, активно не занимающиеся портфельными инвестициями – вряд ли упадет. Поэтому мы, как эксперты, не ожидаем снижения цен на жилье", – заявила она.

Касательно роста цен на недвижимость Ибрагимова заявила, что он будет зависеть от доступности ипотечных программ.

"В июне мы внедрили оценочный показатель – 2,5. То есть теперь для того, чтобы купить квартиру, недостаточно просто положить 50%, а на другой день взять кредит. Необходимо больше трех месяцев копить и выполнять соответствующие условия.

Планируем, что на следующий год этот оценочный показатель, возможно, будем увеличивать. То есть мы будем возвращать нашего клиента в классическую систему, где необходимо будет копить, и этот процесс накопления, как будет человек копить – мы будем изменять еще оценку платежеспособности.

Если у нас будет клиент, который 36 месяцев копил одну и ту же сумму, то такому клиенту в принципе можно сделать при оценке платежеспособности очень много различных коэффициентов, которые помогут ему быстрее получить займ. То есть идеология будет такая – чем больше и дисциплинированнее будет копить наш заемщик, тем лучше банк к нему будет относиться", – добавила председатель "Отбасы банка".

Напомним, ранее эксперты отмечали, что по итогам апреля вторичное жилье стало дешеветь в Казахстане, а первичный рынок подхватил тенденцию. В апреле снижение цен было зафиксировано на всех трех рынках.

В прошлом году рост цен на жилье в Казахстане бил рекорды, а в текущем цены все-таки начали корректироваться.

В мае средняя стоимость нового жилья в Казахстане составляла 486 150 тенге за квадратный метр. Дороже всего оно в Астане – 587 406 тенге, а дешевле всего в Жезказгане.

Также глава "Отбасы банка" назвала удачный период для покупки жилья.

"Я думаю, что месяцев восемь-девять будет очень удачный период для покупки жилья, именно для покупателей, потому что все будут предлагать скидки, и строительные компании, и на рынке вторичного жилья", – сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2038219-budut-li-rasti-tseny-na-zhile-v-kazahstane-rasskazala-glava-otbasy-banka/

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