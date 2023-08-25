Появятся ли в Казахстане новые льготные ипотечные программы, ответили в Нацбанке

Сделка купли-продажи. Иллюстративное фото: freepik.com

Глава Нацбанка сегодня на брифинге в ведомстве ответил, будут ли в Казахстане новые льготные ипотечные программы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы неоднократно говорили о том, что хотели бы, и считаем правильным, чтобы Нацбанк не участвовал в какой-либо поддержке финансирования в экономике. Все это льготное финансирование противоречит нашей основной цели – снижения инфляции и ее удержания на низком уровне.

Господдержка казахстанцам для покупки жилья должна быть, но она должна быть адресной и оказываться за счет республиканского бюджета, а не за счет Нацбанка", – заявил глава НБ Галымжан Пирматов.

Напомним, сегодня, 25 августа, Национальный банк РК вновь объявил свое решение по базовой ставке – ее снизили с 16,75% до 16,5%.

Также, как рассказали в Нацбанке в июле, в июне текущего года лишь 391 казахстанец смогли оформить ипотеку под 7%. Для сравнения месяцем ранее этой возможностью воспользовались 462 человека, а год назад – более 2 000 граждан.

Всего же в рамках реализации программы всего было выдано 68 593 займа на общую сумму в 923,3 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034003-poyavyatsya-li-v-kazahstane-novye-lgotnye-ipotechnye-programmy-otvetili-v-natsbanke/