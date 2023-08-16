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30 лет независимости Казахстана

Какое мясо сильнее всего подорожало в Казахстане

Опубликовано:

Стейк
Стейк. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы в текущем году столкнулись с сильным ростом цен на мясную продукцию. О том, какое мясо сильнее всего подорожало в стране, рассказали аналитики EnergyProm.

С января по июнь в Казахстане было произведено примерно 37 тыс. тонн свежего и охлажденного "красного" мяса. Это сразу на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Стоит отметить, что рост производства фиксируется второй год подряд.

Впрочем, аналитики зафиксировали не только увеличение производства, но и рост цен на мясо. Так, например, за год баранина подорожала на 7,1%, а конина – на 9,1%.

Сильнее всего выросли цены на говядину и свинину – на 11,5% и 11,9% соответственно.

Рост цен на мясо в Казахстане
Рост цен на мясо. Инфографика: energyprom.kz

Где сильнее всего подорожала мясная продукция

В региональном разрезе есть свои лидеры по росту цен. Так, например, Астана отличилась самым сильным подорожанием говядины – на 20,9% за год. После нее идут Алматинская область и Ұлытау с приростом в 20,6% и 17,9% соответственно.

Конина сильнее всего подорожала в Акмолинской области – на 27,9%, а Алматинская область отличилась ростом цен на баранину – 15,5% за год. Свинина сильнее всего подорожала также в Астане – сразу на 28,1%.

Рост цен на мясо в регионах Казахстана
Рост цен на мясо в регионах Казахстана. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что рост цен на мясную продукцию фиксируется уже не первый раз. Ранее мы рассказывали о том, что на фоне подорожания популярных видов мяса многие казахстанцы стали отдавать предпочтение более дешевой птице, а не традиционной баранине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032665-kakoe-myaso-silnee-vsego-podorozhalo-v-kazahstane/

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