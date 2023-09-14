Сколько денег казахстанцы тратят на товары, услуги и кредиты

Один казахстанец во втором квартале 2023 года в среднем потратил 260,8 тыс. тенге. На потребительские расходы ушло 239,5 тыс. тенге, а на кредиты – 16,1 тыс. тенге, передает Telegram-канал Data Hub.

Во втором квартале 2023 года расходы среднестатистического казахстанца составили порядка 260,8 тыс. тенге. Это примерно по 86,9 тыс. тенге в месяц.

Стоит отметить, что этот показатель довольно условный. Дело в том, что аналитики делят общие доходы на всех жителей страны, даже тех, кто не работает или живет за чужой счет. Например, это могут быть малолетние дети.

На что тратят деньги казахстанцы

Практически все расходы (около 92%) за второй квартал связаны с потреблением товаров и услуг – 239,5 тыс. тенге. Самые высокие были зафиксированы в Алматы (347,7 тыс. тенге) и в Астане (301,6 тыс. тенге). В целом же в восьми регионах Казахстана потребительские расходы выше среднереспубликанского значения.

Меньше всего денег на потребление тратили в Кызылординской и Туркестанской областях – 189,2 тыс. и 174,5 тыс. тенге на человека соответственно.

Стоит отметить, что каждый регион отметился в разных сферах жизнедеятельности. Так, например, доля расходов на продовольственные товары самая высокая в Туркестанской (61,1%) и Мангистауской (60,3%) областях, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 51,9%. При этом уровень зарплат в этих двух регионах сильно отличается.

По затратам на питание вне дома лидирует Астана – 13,4 тыс. тенге на человека в квартал, а в Алматы этот показатель составил лишь 7,9 тыс. тенге. Это даже меньше, чем в Павлодарской (9,6 тыс. тенге), Восточно-Казахстанской (9,1 тыс. тенге) и Мангистауской (8,2 тыс. тенге) областях.

Расходы казахстанцев на питание вне дома. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Больше всего на обувь и одежду тратят жители Алматы и Шымкента – 28 тыс. и 26,4 тыс. тенге соответственно. Наименьшие затраты были зафиксированы в Алматинской области – всего 11,3 тыс. тенге в квартал в среднем на человека. Напомним, ранее стало известно, что спрос на одежду и обувь сильно вырос в Казахстане.

Самые высокие расходы на услуги связи в сельской местности фиксируются в Северо-Казахстанской (9,4 тыс. тенге) и Акмолинской (9,3 тыс. тенге) областях. Для сравнения: жители сел Туркестанской области тратят потратили на эти цели в 2,3 раза меньше (4,1 тыс. тенге за квартал).

Интересно, что на алкоголь жители городов тратят на 66,3% больше, чем сельчане – 1,8 тыс. против 1,1 тыс. тенге в квартал. При этом ситуация с табачными изделиями – обратная. Здесь жители сел тратят на 7,3% больше, чем горожане – 3,9 тыс. против 3,6 тыс. тенге.

Сколько тратят казахстанцы на обслуживание кредитов

Что касается непотребительских расходов, то почти все они связаны с погашением кредитов и долгов – в среднем порядка 16,1 тыс. тенге за квартал. Однако в зависимости от региона этот показатель сильно колеблется.

Например, средний житель области Ұлытау потратил на кредиты 48,6 тыс. тенге за квартал, а житель Мангистауской области – всего 1 тыс. тенге. Разница почти в 50 раз.

Впрочем, вполне возможно, что в третьем квартале расходы, связанные с погашением займов, возрастут. Напомним, в июле казахстанцы набрали рекордное количество кредитов, а общая сумма займов превысила 1,4 трлн тенге.