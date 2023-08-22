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Казахстанцы снова побили рекорд по набранным кредитам

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Монеты тенге лежат на банковских картах
Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители Казахстана обновили свой "кредитный" рекорд. Всего за один июль более 2,5 млн граждан страны оформили кредиты. Об общей сумме займов сообщил Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub.

Казахстанцы оформляют кредиты на самые разные нужды. Кто-то покупает новый смартфон, а кто-то приобретает автомобиль. В июле текущего года в кредитной сфере было побито сразу несколько новых рекордов.

Так, например, всего за месяц новые кредиты оформило порядка 2,55 млн человек. Как отмечают аналитики, такое произошло впервые в истории.

В целом объем выданных займов превысил 1,4 трлн тенге – это также является максимальным значением за все время. Стоит отметить, что здесь учитывались все кредитные организации, а не только банки.

Средний размер займа составил 564 тыс. тенге – это сразу на 62 тыс. тенге больше, чем было месяцем ранее. Эта сумма также является историческим рекордом.

На что брали кредиты казахстанцы

Большая часть пришлась на беззалоговые потребительские кредиты – около 1 трлн тенге. Это почти на четверть больше прошлого рекордного показателя, установленного всего месяцем ранее. Средняя сумма при этом составила 464 тыс. тенге – снова рекорд.

У автомобильного кредитования тоже есть свои достижения. В июле автозаймы оформили 17,8 тыс. человек – это максимальный показатель за все время. Общая сумма займов составила 143,6 млрд тенге, что также является рекордным значением.

Отметились и микрофинансовые организации (МФО). Так называемые "кредиты до зарплаты" взяли 428 тыс. человек – снова исторический максимум.

1,4 трлн тенге взяли в кредит жители Казахстана в июле.
Выдача кредитов в июле. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Между тем беззалоговые кредиты имеет около 7,6 млн казахстанцев, а доля займов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) с учетом списанных кредитов составляет 10,3%.

Всего же по состоянию на 1 августа кредитный портфель физических лиц, то есть общий объем выданных займов, достиг 17,6 трлн тенге. Причем 33% от общей суммы пришлось только на Алматы и Астану. Напомним, в мае 2023 года общий кредитный портфель составлял 16,7 трлн тенге, а в июне эта сумма увеличилась до 17 трлн тенге.

Таким образом, можно отметить реальный рост кредитной сферы Казахстана. Граждане активно берут кредиты, в том числе и на дорогостоящие покупки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2033436-kazahstantsy-snova-pobili-rekord-po-nabrannym-kreditam/

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