Количество безработных растет в Казахстане

Женщина. Иллюстративное фото: freepik.com

Количество безработных граждан в Казахстане растет, несмотря на уменьшение уровня безработицы. О том, сколько незанятых казахстанцев насчитывается в регионах страны, рассказали аналитики Finprom.

К концу 2022 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9 млн граждан. Безработных трудоспособных казахстанцев при этом значительно меньше, но их количество постепенно растет.

Как отмечают аналитики, по итогам первого квартала 2023 года число безработных в стране составило 453,5 тыс. человек – это на 0,1% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Численность безработных в городах выросла за год на 0,9%, до 278,7 тыс. человек. А в сельской местности, наоборот, сократилась на 1,2%, до 174,8 тыс. человек.

Таким образом, безработица по итогам первого квартала 2023 года установилась на уровне 4,8% (ранее было 4,9%). В селах она составила 4,9% (ранее – 4,8%), а в городах – 4,7% (ранее – 5%).

Другими словами, граждан без работы стало больше, а вот их доля среди трудоспособного населения стала меньше.

Уровень безработицы в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Где больше всего безработных

Стоит отметить тот факт, что официальный уровень безработицы в половине регионов Казахстана значительно выше среднестатистического показателя, и только в шести он ниже.

Самые высокие показатели зафиксированы в Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях – по 5% в каждой. А самые низкие отмечены в Карагандинской и Улытауской областях– по 4,2%.

Наиболее высокая безработица в городах наблюдается в Жетысуской (5,3%), Абайской и Жамбылской областях (по 5,1%). А Улытауская область снова отличилась самой низкой долей безработных среди горожан – 4%

Наибольший уровень безработицы в сельской местности зафиксировали в Мангистауской (5,5%), Акмолинской и Восточно-Казахстанской (по 5,2%) областях. Наименьшая безработица в селах была зафиксирована в Карагандинской области – лишь 3,7%.

В Алматы и Шымкенте уровень безработицы составил 4,9%, а в Астане – 4,5%.

Уровень безработицы в регионах Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Безработных женщин больше, чем мужчин

В гендерном разрезе уровень безработицы среди женщин был выше, чем среди мужчин – 5,4% против 4,2%. Причем показатель первых не снижается уже третий год подряд, а у мужчин он уменьшился на 0,2 процентных пункта за год.

Уровень безработицы среди мужчин и женщин. Инфографика: finprom.kz

Самая высокая безработица среди мужчин наблюдается в Кызылординской области (5%), а самая низкая – в Мангистауской (2,4%).

Среди женщин самый низкий показатель зафиксирован в Карагандинской области (4,4%), а самый высокий – также в Мангистауской (сразу 8%).

Стоит отметить, что уровень безработицы у мужчин на селе был ниже, чем в городах: 3,9% против 4,5%. У женщин все наоборот: в селах – 6,1%, а в городах – 5%.

Самый высокий уровень безработицы у женщин в сельской местности наблюдался в Мангистауской области – сразу 9,9%. Буквально это означает, что каждая десятая казахстанка, которая там проживает, является безработной.

Уровень безработицы среди мужчин и женщин. Инфографика: finprom.kz

Напомним, в Казахстане граждане, потерявшие работу, могут рассчитывать на финансовую поддержку в виде социальных выплат из Государственного фонда социального страхования. С начала года их получили более 75 тыс. казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023503-kolichestvo-bezrabotnyh-rastet-v-kazahstane/