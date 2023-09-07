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Сколько денег тратят на одежду казахстанцы

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Одежда висит на вешалке
Магазин. Иллюстративное фото: pixabay.com

За первую половину 2023 году спрос на одежду среди казахстанцев вырос почти вдвое. О том, сколько денег тратят граждане на то, чтобы одеться и обуться, рассказал портал Finprom.

За 6 месяцев 2023 года в Казахстане было продано примерно 103,9 млн штук одежды, обуви и другого текстиля – это сразу на 97% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года. Повышенный спрос был зафиксирован во всех категориях одежды.

Так, например, продажи одежды и обуви выросли в 2 раза (до 64,6 млн штук), спортивной одежды – в 2 раза (до 3,8 млн штук), а нижнего белья – в 3 раза (до 127 тыс. штук).

Сколько одежды купили казахстанцы за 6 месяцев 2023 года
Спрос на одежду в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Как считают аналитики, главную роль в росте продаж сыграл эффект отложенного спроса. То есть казахстанцы просто ждали более удобного периода для того, чтобы закупиться одеждой.

Отложенные покупки в свою очередь повлияли и на бюджет казахстанских семей – это видно по увеличившимся расходам населения.

Так, согласно расчетам экспертов, чтобы одеться и обуться, среднестатистический казахстанец потратил за первый квартал около 19,5 тыс. тенге, то есть по 6,5 тыс. тенге в месяц. Это сразу на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также стоит отметить, что расходы населения сильно отличаются в зависимости от региона. К примеру, самые высокие траты на одежду и обувь наблюдались у алматинцев и шымкентцев: по 31 тыс. тенге в квартал на душу населения.

Следом идут жители Мангистауской области (26,6 тыс. тенге) и Астаны (21,2 тыс. тенге).

Меньше всего тратились на одежду жители Западно-Казахстанской (14,1 тыс. тенге) и Акмолинской (12 тыс. тенге) областей, а также области Жетісу (12,5 тыс. тенге).

Сколько тратят денег на одежду казахстанцы
Сколько тратят денег на одежду казахстанцы. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что рост расходов также мог быть связан не только с увеличением спроса, но и подорожанием одежды и обуви. Напомним, по итогам июля 2023 года цены на эти вещи выросли в среднем на 15,2% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2035665-skolko-deneg-tratyat-na-odezhdu-kazahstantsy/

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