Предельные ставки по кредитам предложили снизить в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане хотят пересмотреть предельные ставки по беззалоговым кредитам, а также по займам в микрофинансовых организациях. Как они могут измениться, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно постановлению правления Национального Банка РК "Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения", на данный момент в Казахстане для разных типов кредитов действуют следующие предельные ставки:

беззалоговые банковские займы – 56% ;

; залоговые банковские займы – 40% ;

; ипотечные жилищные займы – 25% ;

; микрокредиты – 56%.

У микрокредитов "до зарплаты", которые выдаются сроком до 45 дней и на сумму, не превышающую 50 МРП (172 500 тенге в 2023 году), ставка равна 20% на весь срок.

При этом ставки по беззалоговым банковским займам, а также более долгосрочным и объемным микрокредитам предложили пересмотреть. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало соответствующий проект о внесении изменений в вышеуказанное постановление на портале "Открытые НПА".

Согласно нему, планируется снизить предельные ставки по этим видам кредитов с 56% до 44%.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения, которая завершится 29 марта текущего года. Если его примут, то для кредитных организаций начнет действовать новый "потолок" по кредитным ставкам – более выгодный для заемщиков.

Однако, согласно мнению некоторых экспертов, это может сказаться и на требованиях банков к платежеспособности своих клиентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2012403-predelnye-stavki-po-kreditam-predlozhili-snizit-v-kazahstane/