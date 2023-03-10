Предельные ставки по кредитам предложили снизить в Казахстане

В Казахстане хотят пересмотреть предельные ставки по беззалоговым кредитам, а также по займам в микрофинансовых организациях. Как они могут измениться, узнали журналисты NUR.KZ.
Согласно постановлению правления Национального Банка РК "Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения", на данный момент в Казахстане для разных типов кредитов действуют следующие предельные ставки:
- беззалоговые банковские займы – 56%;
- залоговые банковские займы – 40%;
- ипотечные жилищные займы – 25%;
- микрокредиты – 56%.
У микрокредитов "до зарплаты", которые выдаются сроком до 45 дней и на сумму, не превышающую 50 МРП (172 500 тенге в 2023 году), ставка равна 20% на весь срок.
При этом ставки по беззалоговым банковским займам, а также более долгосрочным и объемным микрокредитам предложили пересмотреть. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало соответствующий проект о внесении изменений в вышеуказанное постановление на портале "Открытые НПА".
Согласно нему, планируется снизить предельные ставки по этим видам кредитов с 56% до 44%.
Сейчас проект находится на стадии обсуждения, которая завершится 29 марта текущего года. Если его примут, то для кредитных организаций начнет действовать новый "потолок" по кредитным ставкам – более выгодный для заемщиков.
Однако, согласно мнению некоторых экспертов, это может сказаться и на требованиях банков к платежеспособности своих клиентов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2012403-predelnye-stavki-po-kreditam-predlozhili-snizit-v-kazahstane/