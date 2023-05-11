Названы наиболее коррумпированные по мнению населения регионы Казахстана

Взятка. Иллюстративное фото: skaman306/GettyImages

Доверие к государственным органам является одним из важных факторов, влияющих на благополучие граждан. Как к этому вопросу относятся казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

На взаимосвязь о влиянии доверия к госорганам, организациям и институтам на благополучие граждан указывают данные исследования регионального неравенства в Казахстане за 2022 год.

Как сообщает Институт экономических исследований (ERI), самые низкие показатели были отмечены в мегаполисах страны. При этом одной из причин недоверия населения к госорганам стала коррупция, которая также преобладает в этих городах.

А возможности казахстанцев влиять на действия госструктур оказались взаимосвязанными с показателями доверия и коррупции.

Уровень доверия

Как сообщает источник, в Астане, Алматы и Шымкенте отмечается низкий уровень доверия к государственным органам по 100-процентной шкале.

Например, в Шымкенте, в сравнении с остальными мегаполисами, меньше всего доверяют выборам (лишь на 22,8%), парламенту (25,9%), маслихату (26,9%), акимату (33,3%) и правительству (31,1%).

Диаграмма по уровню доверия к госорганам в мегаполисах. Источник: Институт экономических исследований (ERI)

Алматы оказался в лидерах по недоверию к политическим партиям (22,7%), а по остальным показателям в этом городе выявлено больше всего доверия.

А столица отметилась самым низким уровнем доверия жителей к судам (33%) и полиции (43,7%).

Уровень коррупции

Результаты исследования показали, что мегаполисы Казахстана также оказались среди лидеров по уровню коррупции по сравнению с большинством других регионов. А средний показатель по стране составил 5,94 балла из 10.

Так, лидером по уровню коррупции стала Жамбылская область, в которой данный показатель достиг 7,2 балла. Второе и третье место занимают Астана (7,12) и Кызылординская область (6,87). Далее расположились Шымкент (6,84 балла) и Алматы (6,67 балла).

Меньше всего коррупционных рисков в:

Северо-Казахстанской области – 3,99 балла из 10;

Акмолинской области – 4,29 балла;

Восточно-Казахстанской области – 5,06 балла.

Бытовая коррупция

В рамках исследования бытовой коррупции респонденты отметили, что "часто" и "всегда" людям приходится давать взятку, дарить подарок или оказывать услугу людям с целью получить необходимые услуги.

В Астане так считает 35,5% опрошенных, в Алматы – 41,5%, в Шымкенте – 48,2%.

Показатели бытовой коррупции в Казахстане. Источник: Институт экономических исследований (ERI)

Лидерами по бытовой коррупции, согласно ответам респондентов, остаются все те же области:

Жамбылская – 59,6 балла из 100;

Кызылординская – 59,6 балла.

"В рамках исследования были выявлены корреляционные взаимосвязи между доверием населения к государственным органам, коррупцией и возможностями населения влиять на действия правительства", – отмечают в ERI.

Так, выяснилось, что:

чем выше уровень коррупции, тем ниже уровень доверия к полиции, акимату, суду;

чем выше уровень бытовой коррупции, тем ниже уровень доверия к политическим партиям, маслихатам, выборам, судам;

чем больше возможности у населения влиять на действия правительства, тем выше уровень доверия населения к выборам, маслихатам, парламенту, акимату и правительству.

"Таким образом, доверие населения к государственным органам в мегаполисах Казахстана на низком уровне, что непосредственно связанно с высоким уровнем коррупции, и, как следствие, у населения низкая активность участия в выборах и принятии политических решений", – отмечают аналитики.

Напомним, что казахстанцы могут получить награду за сообщение о коррупции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2020064-regiony-s-naibolshey-korruptsiey-i-naimenshim-doveriem-k-gosorganam-nazvali-analitiki-v-kazahstane/