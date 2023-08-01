В каких случаях автовладельцам придется перепройти техосмотр в Казахстане

Техосмотр. Иллюстративное фото: wera Rodsawang/Getty Images

Изменения правил прохождения технического осмотра могут привести к тому, что автовладельцам придется заново подтверждать безопасность своей машины. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Технический осмотр – это проверка транспортных средств на соответствие требованиям безопасности и экологии по установленным стандартам.

Владельцы легковых авто, мотоциклов и прочего транспорта обязаны проходить техосмотр каждый год, если возраст автомобиля превышает семь лет с момента его производства. А юридические лица – каждые шесть месяцев.

При этом процедура платная, а ее стоимость зависит от наценки самой станции техобслуживания и объема двигателя машины. По итогам проверки автовладельцам выдается диагностическая карта.

В связи с изменением правил прохождения техосмотра, в некоторых случаях ее могут обнулить, что приведет к необходимости повторного осмотра.

Когда могут отклонить результаты техосмотра

Подобные меры связаны с деятельностью станций техоблсуживания – они могут проводить фиктивный осмотр без реальной проверки автомобиля и с выдачей диагностических карт, которые не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось о планах ужесточения ответственности станций техосмотра за подобные действия. И теперь при выявлении нарушений будут наказывать обе стороны:

станции – им назначат штрафы и даже могут аннулировать лицензию;

автовладельцы – выданные станцией-нарушителем диагностические карты будут отменены.

Техосмотр. Иллюстративное фото: pexels.com

Это означает, что клиентам станций техосмотра, у которых выявили факт фиктивных процедур, отменят их диагностические карты. Им поступит соответствующее sms-уведомление от номера 1414 с предупреждением о необходимости пройти повторную диагностику у других специалистов.

Поэтому за желание получить диагностическую карту без реальной проверки своего авто можно понести дополнительные расходы.

Штраф за отсутствие техосмотра

Без наличия диагностической карты запрещается эксплуатация транспортного средства на дорогах общего пользования.

За ее отсутствие (то есть за непройденный техосмотр) полагается административный штраф в размере 5 МРП или 17 250 тенге на 2023 год (пункт 5 статьи 590 Административного кодекса). А повторное нарушение в течение года увеличит наказание до 20 МРП или 69 000 тенге.

Ранее мы рассказывали, нужно ли покупателю подержанной машины заново проходить техосмотр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2030691-v-kakih-sluchayah-avtovladeltsam-pridetsya-pereproyti-tehosmotr-v-kazahstane/