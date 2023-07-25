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Обслуживание автомобилей и запчасти для них подорожали в Казахстане

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Мужчина проводит техосмотр авто
Техосмотр. Иллюстративное фото: pexels.com

Машина всегда требует финансовых вложений. Однако в этом году казахстанцам придется "раскошелиться" сильнее, чем раньше. О том, как подорожало обслуживание автомобилей, рассказали на EnergyProm.

За первую половину 2023 года казахстанские автовладельцы потратили на техническое обслуживание и ремонт своих "железных коней" порядка 83,1 млрд тенге – это сразу на 40,7% больше в стоимостном выражении, чем было годом ранее.

Одной из причин такого роста вполне могло быть увеличение стоимости услуг и запчастей. Как отмечают аналитики, по итогам июня текущего года эксплуатация личных транспортных средств подорожала на 15,7% за год. Для сравнения: общая инфляция в стране за это же время составила 14,6%.

Запасные запчасти и принадлежности для авто, а также горюче-смазочные материалы (ГСМ) выросли в цене на 15,9% за год, техническое обслуживание и ремонт – на 14,6%.

Сильнее всего цены выросли в Актюбинской (на 20,7%), Восточно-Казахстанской (на 20,3%) и Северо-Казахстанской (на 19,7%) областях. Наименьший рост был зафиксирован в Улытауской области – 8,1% за год.

Стоит отметить, что запчасти и принадлежности сильнее всего подорожали в Астане (на 34,2%), а ГСМ – в Северо-Казахстанской области (на 20,5%). Наибольший годовой рост цен на услуги технического обслуживания и ремонта наблюдался в Актюбинской области – сразу на 72,6%.

В Алматы запчасти подорожали на 23,4%, ГСМ – на 15%, а техобслуживание – на 10,2%.

В Шымкенте был зафиксирован наименьший рост цен на услуги ремонта – всего на 0,8% за год, а вот средняя стоимость ГСМ и запасных запчастей здесь выросла на 14,6% и 8,4% соответственно.

Обслуживание автомобилей подорожало на 15,7% за год.
На сколько подорожала эксплуатация личных транспортных средств в Казахстане. Источник: energyprom.kz

Среди запасных частей и принадлежностей для личных транспортных средств шины для легковых автомобилей подорожали в среднем на 18,2% за год, масляные фильтры – на 13,4%.

Из горюче-смазочных материалов бензин вырос в цене на 12% за год, дизельное топливо – на 36,1%, а моторное масло – на 22,9%. Напомним, в Казахстане также планируют поднять цены на автогаз – в среднем на 4-6 тенге за литр.

Что касается сферы услуг, то здесь заметно подорожал технический осмотр – в среднем на 8,9%, услуги шиномонтажа – на 12,4%, а мойка машин – на 22,2%.

Обслуживание автомобилей подорожало на 15,7% за год.
На сколько подорожала эксплуатация личных транспортных средств в Казахстане. Источник: energyprom.kz

Отметим, что рост цен затронул и сам авторынок. За последние пять лет новые машины в стране подорожали примерно на 59%. Если раньше в автосалонах можно было купить автомобиль в среднем за 8,5 млн тенге, то теперь он обойдется в 13,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029975-obsluzhivanie-avtomobiley-i-zapchasti-dlya-nih-podorozhali-v-kazahstane/

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