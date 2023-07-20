В Казахстане изменили правила прохождения техосмотра

Техосмотр. Иллюстративное фото: wera Rodsawang/Getty Images

В Казахстане будут аннулировать диагностические карты техосмотра, по которым были обнаружены какие-либо нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

Представители компании сообщили, что теперь диагностические карты технического осмотра, по которым обнаружены нарушения и признаки проведения фиктивного техосмотра, будут аннулироваться.

"При аннулировании диагностической карты, владельцу авто будет направлено SMS-сообщение от "1414" о необходимости повторного прохождения технического осмотра", – подчеркнули специалисты.

Аннулировать карты будут Оператор единой информационной системы "Техосмотр" и рабочая группа после мониторинга.

"Изменения связаны с внесенными изменениями и дополнениями в Правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства", – говорится в сообщении.

В АО "НИТ" отметили, что диагностическая карта – это подтверждающий документ о прохождении техосмотра, без которого авто не может передвигаться на территории страны. Карта выдается центрами (операторами) технического осмотра в соответствии с правилами прохождения обязательного техосмотра.

"При нарушении правил прохождения техосмотра несут ответственность не только владельцы центров техосмотра, но и сами владельцы авто. Не рекомендуем проходить "левый" техосмотр, потому что теперь не только отзывается разрешение на работу у станции техосмотра, но и отменяются все данные техосмотра выданные этой организацией", – отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

По правилам прохождения техосмотра, владельцы новых автомобилей могут не проходить его в течение 7 лет, остальным требуется проводить проверку авто в центрах технического осмотра со следующей периодичностью:

каждые 12 месяцев – для категорий M1, возраст которых более 7 лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, N1-3, O1-4, L1-7, а также специальные и специализированные транспортные средства, за исключением предназначенных и оборудованных для перевозки опасных грузов;

каждые 6 месяцев – для категорий M1, используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта, М2, М3, N, оборудованные для перевозки людей, а также категорий M1, N1-3, и O1-4, предназначенные и оборудованные для перевозки опасных грузов.

Административный штраф за не пройденный техосмотр составляет 5 МРП (17 250 тенге в 2023 году).

Отмечается, что АО "НИТ" постановлением правительства РК определен Оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра (ЕИС "Техосмотр").

Списки центров технического осмотра в Астане, Алматы, Шымкенте и в областных центрах РК можно найти на официальном сайте "Электронного правительства".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029460-v-kazahstane-izmenili-pravila-prohozhdeniya-tehosmotra/