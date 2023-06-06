Миллиарды тенге потеряли казахстанцы из-за финансовых пирамид с начала года

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ежегодно жертвами финансовых пирамид становятся десятки казахстанцев. С начала текущего года мошенники обманули доверчивых граждан на миллиарды тенге. О количестве жертв рассказали аналитики Finprom.

Несмотря на тот факт, что правоохранительные органы регулярно выявляют одну финансовую пирамиду за другой и постоянно совершенствуют методы борьбы с этими преступными структурами, иногда может сложиться впечатление, что их жертв в Казахстане становится только больше.

По итогам первых четырех месяцев 2023 года в Казахстане зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Для сравнения: годом ранее было заведено 48 дел, а в 2021 году вообще 187 правонарушений.

Уголовные дела, связанные с финансовыми пирамидами. Инфографика: finprom.kz

Больше всего таких дел в 2023 году было зарегистрировано в Алматы – 7 уголовных правонарушений. Следом идет Восточно-Казахстанская область – 5 фактов, а также Астана, где было зарегистрировано 4 случая. В Шымкенте – 3 правонарушения.

Уголовные дела, связанные с финансовыми пирамидами. Инфографика: finprom.kz

Дел меньше, а жертв больше

Несмотря на то, что за год количество зарегистрированных правонарушений, связанных с финансовыми пирамидами, уменьшилось на 6,3%, количество жертв оказалось в 3,3 раза больше.

За январь-апрель текущего года ими стали 382 человека. Из них 71,5%, или 273 человека, составили женщины. В финансовые пирамиды за четыре месяца также попали 11 пенсионеров, 3 учащихся и 6 детей в возрасте до 11 лет.

Кто стал жертвами финансовых пирамид в 2023 году. Инфографика: finprom.kz

Вместе с увеличением количества жертв возрос и ущерб, который нанесли преступники казахстанцам. Так, установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями в секторе, составила 12,2 млрд тенге – в 2,1 раза больше, чем годом ранее (5,7 млрд тенге).

Большую часть ущерба (12,1 млрд тенге) понесли именно физические лица, то есть рядовые граждане. Компании потеряли примерно 0,2 млрд тенге.

Ущерб от финансовых пирамид. Инфографика: finprom.kz

Напомним, в Казахстане запустили специального Telegram-бота. С помощью него можно онлайн проверить компанию на наличие признаков финансовых пирамид. Тем не менее, даже учитывая этот удобный инструмент, расслабляться казахстанцам нельзя и стоит всегда помнить о мерах предосторожности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2023609-milliardy-tenge-poteryali-kazahstantsy-iz-za-finansovyh-piramid-s-nachala-goda/