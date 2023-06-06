Миллиарды тенге потеряли казахстанцы из-за финансовых пирамид с начала года

Ежегодно жертвами финансовых пирамид становятся десятки казахстанцев. С начала текущего года мошенники обманули доверчивых граждан на миллиарды тенге. О количестве жертв рассказали аналитики Finprom.
Несмотря на тот факт, что правоохранительные органы регулярно выявляют одну финансовую пирамиду за другой и постоянно совершенствуют методы борьбы с этими преступными структурами, иногда может сложиться впечатление, что их жертв в Казахстане становится только больше.
По итогам первых четырех месяцев 2023 года в Казахстане зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Для сравнения: годом ранее было заведено 48 дел, а в 2021 году вообще 187 правонарушений.
Больше всего таких дел в 2023 году было зарегистрировано в Алматы – 7 уголовных правонарушений. Следом идет Восточно-Казахстанская область – 5 фактов, а также Астана, где было зарегистрировано 4 случая. В Шымкенте – 3 правонарушения.
Дел меньше, а жертв больше
Несмотря на то, что за год количество зарегистрированных правонарушений, связанных с финансовыми пирамидами, уменьшилось на 6,3%, количество жертв оказалось в 3,3 раза больше.
За январь-апрель текущего года ими стали 382 человека. Из них 71,5%, или 273 человека, составили женщины. В финансовые пирамиды за четыре месяца также попали 11 пенсионеров, 3 учащихся и 6 детей в возрасте до 11 лет.
Вместе с увеличением количества жертв возрос и ущерб, который нанесли преступники казахстанцам. Так, установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями в секторе, составила 12,2 млрд тенге – в 2,1 раза больше, чем годом ранее (5,7 млрд тенге).
Большую часть ущерба (12,1 млрд тенге) понесли именно физические лица, то есть рядовые граждане. Компании потеряли примерно 0,2 млрд тенге.
Напомним, в Казахстане запустили специального Telegram-бота. С помощью него можно онлайн проверить компанию на наличие признаков финансовых пирамид. Тем не менее, даже учитывая этот удобный инструмент, расслабляться казахстанцам нельзя и стоит всегда помнить о мерах предосторожности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2023609-milliardy-tenge-poteryali-kazahstantsy-iz-za-finansovyh-piramid-s-nachala-goda/