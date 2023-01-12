Распознать финансовую пирамиду теперь можно онлайн в Казахстане

Финансовая пирамида. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане запустили онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды. О том, как он работает, рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Финансовые пирамиды – один из самых популярных способов у мошенников завладеть чужими деньгами. Несмотря на тот факт, что государственными органами постоянно ведется работа по выявлению и ликвидации таких схем обмана, злоумышленники продолжают их применять.

Только в 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид было окончено 85 уголовных дел. В итоге в стране ликвидировали 29 подобных организаций, по 15 делам состоялись приговоры и 23 лица были осуждены.

Однако следует помнить, что от этого финансовые пирамиды менее опасными не стали, и попадание "на крючок" к мошенникам может стоить целого состояния.

Чтобы помочь казахстанцам избежать встречи с "сомнительными" организациями, специалисты АФМ разработали специального бота в приложении Telegram, с помощью которого можно "в один клик" проверить наличие признаков финпирамиды у компаний.

Как работает бот

Telegram-бот "Baiqa, piramida!" работает довольно просто. Пользователю достаточно отправить ему ссылку на сайт организации. Подойдут как вебсайты, так и адреса страниц в социальных сетях: Instagram, VK и даже ссылки на другие Telegram-каналы.

Веб-адрес нужно вводить в следующем формате: https://НазваниеСайта.kz (.com, .ru, .org и другие). Помимо ссылки пользователи могут ввести сразу БИН компании, которая предлагает заработок.

Сейчас бот находится только на первом этапе запуска, поэтому может обрабатывать не более пяти запросов от одного аккаунта в сутки, поэтому казахстанцам расслабляться нельзя и стоит всегда помнить о мерах предосторожности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005095-raspoznat-finansovuyu-piramidu-teper-mozhno-onlayn-v-kazahstane/