Задержан предполагаемый организатор финансовой пирамиды HAS Holding (видео)

Реклама. Кадр из видео: АФМ РК

В Павлодарской области пресечена деятельность предполагаемой финансовой пирамиды HAS Holding. Подозреваемого в ее организации задержали, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, доверчивых граждан убеждали вложить деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы.

"Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.

Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "light-AS" и других компаний.

Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 тыс. тенге", - рассказали в АФМ.

Здесь добавили, что для создания видимости стабильного функционирования пирамиды часть средств направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако людей убеждали реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.

"Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, создавая имитацию строительства и нанимая специальную технику.

Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги", - отметили в ведомстве.

Предполагаемый организатор задержан и водворен в ИВС. Судом санкционирован его арест.

При этом, пояснили в АФМ, в настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В ведомстве попросили доверять только официальной информации.

"С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба просим лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды HAS Holding, обратиться по номеру телефона: 8 (7182) 61-33-05", - призвали в АФМ.

Что такое финансовая пирамида

Как отмечается на портале egov.kz, финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Признаки финансовых пирамид:

массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода;

компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной или, наоборот, предлагает купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом);

обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи);

отсутствие лицензии/учетной регистрации;

внесение денег осуществляется наличными, на карточный счет физического лица либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек;

нет точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта;

наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта;

публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей уровень рыночного показателя;

использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний или символики, делающих их похожими на известные компании, бренды;

неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015572-zaderzhan-predpolagaemyy-organizator-finansovoy-piramidy-has-holding-video/