Как кибермошенники крадут деньги казахстанцев

Работа за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстан "накрыло" волной кибермошенничества. Злоумышленники крадут у людей миллионы тенге, а наказать их удается не всегда. Как совершаются преступления в Интернете, рассказали аналитики Finprom.

За весь 2022 год в стране было зарегистрировано 20,6 тыс. преступлений в сфере интернет-мошенничества. Как отмечают аналитики, впервые с 2018 года их количество уменьшилось.

Тем не менее, ущерб, который нанесли злоумышленники все равно оказался огромным – более 20 млрд тенге.

В 2023 году преступники никуда не делись, и только за один январь было зарегистрировано более 1,6 тыс. фактов кибермошенничества, а еще через месяц их число достигло 3,4 тыс.

Для сравнения, за весь 2018 год было зарегистрировано всего 517 таких случаев. То есть этот вид преступной деятельности в последние годы развивается все активнее.

Количество преступлений. Инфографика: finprom.kz

По данным аналитиков, в прошлом году из общего количества уголовных дел, возбужденных по статье «Мошенничество» (43,5 тыс.), на правонарушения, совершенные онлайн, пришлась почти половина (47,3%). Еще 283 уголовных дела было открыто за махинации с платежными картами.

Виды мошенничества. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что интернет-мошенничество является не только одним из самых распространенных видов преступлений.

Такие правонарушения отличаются очень низкой раскрываемостью – за прошлый год из 22,9 тыс. уголовных дел, которые находились в производстве, по 17,2 тыс. заявлений в итоге были прерваны сроки расследования. То есть 7 из 10 преступлений остались не доведенными до суда из-за того, что преступник так и не был найдет.

Еще почти 11% или 2,5 тыс. уголовных дел не дошли до суда, так как были закрыты по разным основаниям, которых можно насчитать свыше десятка. Сюда входит и отсутствие состава преступления, и истечение срока давности, и даже амнистия.

В итоге только около 15% (3,4 тыс.) уголовных дел дошло до суда. Наказание за мошенничество предусматривает как штраф, так и лишение свободы на срок до 7 лет. Жесткость наказания зависит от многих факторов, в том числе от суммы ущерба, количества эпизодов, отягчающих или смягчающих обстоятельств.

Итоги уголовных дел. Инфографика: finprom.kz

Как обманывают казахстанцев онлайн

Интернет-мошенничество может быть разным. Например, самым распространенным инструментом злоумышленников является онлайн-торговля. В 2022 году на нее пришлось более 35% всех киберпреступлений (7,2 тыс.).

Преступники маскируются под магазины или же просто вывешивают объявления о продаже и "делают деньги" на казахстанцах, которые им доверились. Поэтому полиция рекомендует совершать покупки только на известных торговых площадках.

Впрочем, также активно используются и многие другие мошеннические методы. Например, фишинг – преступники стараются получить доступ к платежным данным своей жертвы, чтобы потом украсть у нее деньги.

Иногда они устраивают и кибератаки – с помощью специальных приложений перехватывают управление устройствами своих жертв. Зачастую они просто уговаривают пользователей установить такое программное обеспечение.

Некоторые преступники заходят еще дальше и создают копии SIM-карт, с помощью которых затем крадут персональные данные и получают доступ к банковским картам своих жертв. Такая схема называется SIM-свопинг.

Активно мошенники используют и моду на криптовалюты – устраивают подставные сделки, создают фальшивые крипто-биржи и с помощью фишинга воруют электронные ключи и цифровую валюту.

Виды интернет-мошенничества. Инфографика: finprom.kz

Так как раскрываемость преступлений в Интернете остается низкой, лучший способ защититься от мошенников – не попадаться на их крючок. Нужно быть внимательным к мелочам, не верить на слово и всегда перепроверять информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2016643-kak-kiber-moshenniki-kradut-dengi-kazahstantsev/