Насколько часто казахстанцы сталкиваются с мошенниками

Киберпреступник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Финансовые мошенники – привычное явление в современном мире. Они пользуются всеми доступными средствами, чтобы обмануть своих жертв и завладеть их деньгами. О том, как часто сталкиваются с мошенниками казахстанцы, рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Мошенники всегда ищут новые способы обмана. Иногда они звонят на телефоны своих жертв и представляются "сотрудниками банка", а иногда даже создают поддельные сайты и фальшивые приложения.

Сталкиваются со злоумышленниками и казахстанцы. Согласно социологическому исследованию, в котором приняли участие более 2,5 тыс. жителей страны, более половины (55,8%) опрошенных сталкивались с финансовыми мошенниками.

Чаще всего казахстанцы сталкивались с фишингом (интернет-мошенничеством) – 32,7% случаев, а также вишингом (телефонным мошенничеством) – 34,2%. Еще около 21,6% опрошенных заявили, что были участниками финансовых пирамид, и 11,3% оказывались втянуты в аферу с платежными картами.

Обычно мошенники предпочитают связываться со своими жертвами по телефону (51,5%), однако находятся и те, кто пытается "провернуть" свою схему в социальных сетях и мессенджерах (33,4%).

Впрочем, в 56% случаев им это не удавалось – казахстанцы своевременно обнаруживали обман. Однако остальные 44% респондентов ответили, что не смогли вовремя выявить преступника.

Работа за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Кто поддается на уловки мошенников

Как в результате опроса выяснилось, попасть на крючок мошенников чаще всего рискует старшее поколение – 50,7% опрошенных пенсионеров заявили, что не смогли распознать злоумышленников.

Есть также различия и в гендерном плане. Женщины оказались более доверчивыми, чем мужчины – 45,3% против 42,6%.

В итоге передавали важную информацию мошенникам 6,3% пенсионеров, 9,2% женщин и только 2,9% мужчин.

В региональном разрезе высокие показатели по варианту ответа «Нет, не удалось распознать мошенника» были зафиксированы в Алматы и Шымкенте (по 49,3%), а также в Восточно-Казахстанской области (48,7%) и в Астане (48%).

Эти показатели могут говорить о высоких рисках развития профессионального экономического мошенничества в первую очередь в мегаполисах.

Тем не менее стоит отметить, что уровень осведомленности граждан о том, что делать в случаях, когда столкнулись с мошенничеством, довольно высокий.

Чаще всего казахстанцы ищут информацию в интернете (37,9%) или обрывают дальнейшую связь с правонарушителем (29,8%). Однако лишь 3,1% опрошенных заявили, что после обмана мошенниками обращались в правоохранительные органы.

В целом, более половины (57,2%) респондентов утверждают, что никаких последствий от встречи с мошенниками не потерпели, так как не взаимодействовали с ними. При этом порядка 34,4% казахстанцев отмечали, что на них оказывалось психологическое давление.

Несмотря на тот факт, что показатель финансовой грамотности казахстанцев за три года заметно вырос (с 39% до 40,2%), риск быть обманутым мошенниками остается на довольно высоком уровне.

Только за десять месяцев 2022 года злоумышленники обманули казахстанцев почти на 100 млрд тенге. Чтобы тоже не потерять деньги, следует соблюдать меры предосторожности. О том, как распознать мошенников, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007593-na-skolko-chasto-kazahstantsy-stalkivayutsya-s-moshennikami/