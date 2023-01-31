"Живут одним днем": умеют ли казахстанцы управлять своими финансами, рассказали эксперты

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Способность грамотно управлять своими финансами и правильно вести учет доходов и расходов – крайне важное умение в современном мире. Обладают ли этим навыком казахстанцы, рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Управление личными финансами в широком смысле означает умение человека учитывать все статьи доходов и расходов в динамике. Грамотный подход к планированию собственного бюджета поможет избежать ситуации, когда "деньги закончились, а до зарплаты еще неделя".

Чтобы понять, обладают ли этими навыками казахстанцы, Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка было проведено социологическое исследование.

В мероприятии приняли участие 2 550 казахстанцев разных возрастных групп, живущих во всех регионах страны. Среди опрошенных были как мужчины, так женщины, люди с высшим образованием и без него, состоящие в браке и холостые.

Вопросы, которые задавали респондентам, касались умения управлять финансами, общей информированности о финансовой системе, а также способности выбирать финансовые услуги.

Как отмечают в ведомстве, за период с 2020 по 2022 годы наблюдается рост уровня финансовой грамотности в Казахстане – с 39% до 40,2%. Люди стали более ответственны к оплате счетов, дисциплинированны в финансовом планировании и ведении бюджета, в формировании сбережений после ежемесячных обязательных трат.

Тем не менее, казахстанцам еще есть куда расти. Так, согласно опросу, лишь 48,6% опрошенных респондентов трудоспособного возраста старше 30 лет вовремя оплачивают все счета. Взвешивают свои покупательские способности только 46,2%, а внимательно следят за своими за доходами лишь 43,8% респондентов.

При этом 12,9% представителей молодого поколения и 15,5% старшего заявили, что их расходы превышают доходы, а "живут одним днем" 12,6% и 12,2% опрошенных соответственно.

Скорее всего, это связано с отсутствием или низким уровнем заработка – многие казахстанцы получают не более 100 тыс. тенге в месяц. Среди причин также могут быть отсутствие опыта, учеба и небольшие пенсионные выплаты.

В целом у 68,6% опрошенных оказывались в ситуации, когда их доход не мог покрыть все расходы.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Более оптимистичная картина складывается касательно сберегательных навыков – 67,9% опрошенных казахстанцев заявили, что имеют возможность откладывать деньги, и 31,5% – что делают накопления после уплаты всех ежемесячных обязательных трат. Чаще всего граждане откладывают от 20 до 40% от ежемесячного дохода (35,8%).

Стоит отметить, что в ряде регионов ситуация со сбережениями складывается обратная. Жители Шымкента, а также Атырауской, Костанайской, Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей чаще всего не делают сбережения, либо не откладывают деньги из-за их недостатка.

Тем не менее, динамика последних трех лет показывает, что количество граждан, способных формировать сбережения после уплаты ежемесячных обязательных трат, умеренно растет – в 2020 году лишь 30,6% опрошенных откладывали деньги, а в 2021 году – уже 31,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007445-zhivut-odnim-dnem-umeyut-li-kazahstantsy-upravlyat-svoimi-finansami-rasskazali-eksperty/