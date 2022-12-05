АФМ обратилось к казахстанцам из-за финпирамид

Деньги в руке у мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Агентства по финмониторингу в своем официальном Telegram-канале сообщили, что в Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде.

"В Казахстане учащаются случаи повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых доказана в суде. Их открывают нечистые на руку люди, которые используют раскрученные наименования, те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Агентство по финансовому мониторингу уже пресекло деятельность таких финпирамид как LV Force, World Business Consulting, TheFinico, Caspian Crocus, B2B Jewelry, "ПК Елімай-2019", "Мебельный проект Нур", "Лидер", "Лидер капитал-168", "Нарымбетова", Hermes-LTD и многие другие.

Как сообщили в ведомстве, они реализовывали преступные схемы отъема средств у граждан, прикрываясь различными видами деятельности от примитивных мессенджеров до образовательных курсов и покупки недвижимости.

При этом, несмотря на то, что компании являются финансовыми пирамидами, а население теряет свои сбережения, некоторые граждане продолжают вкладывать деньги, принимая рекламные акции преступников за честный вид заработка.

"В этой связи, Агентство по финансовому мониторингу делает акцент на раннюю превентивную работу, проводит уроки финансовой безопасности и грамотности среди школьников и студентов, применяет современные технологии для выявления сайтов и аккаунтов с признаками финансовых пирамид.

Призываем граждан быть бдительными, не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые компании. Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью финпирамиды, просим незамедлительно сообщить в Агентство по финансовому мониторингу", – подчеркнули представители АФМ.

Напомним, что сегодня представители МВД РК сообщили, что в разных государствах сотрудники национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана совместно с зарубежными коллегами задержали ряд разыскиваемых лиц, в том числе предполагаемого организатора финпирамиды Questra World.

Добавим, что финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000202-afm-obratilsya-k-kazahstantsam-iz-za-sluchaev-povtornogo-privlecheniya-sredstv-v-finpiramidy/