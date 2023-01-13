По результатам опроса многие казахстанцы с инвалидностью не имеют возможности делать накопления

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане насчитывается около 700 тысяч граждан с инвалидностью. Всем им полагается финансовая помощь от государства, однако не всегда этих денег хватает. Такой вывод можно сделать из результатов анкетирования, которые опубликовало Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Осенью прошлого года в Казахстане насчитывалось 705 тыс. граждан с инвалидностью. Государство не оставляет их наедине со своими проблемами и постоянно реализовывает различные меры по их поддержке.

Например, всем людям с особыми потребностями полагается государственное пособие. Однако не всем в итоге хватает денег, выделяемых государством. Такой вывод можно сделать на основании результатов анкетирования, которое было проведено финрегулятором совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК.

В опросе приняло участие 2 500 респондентов. Из них 800 граждан имели вторую группу инвалидности (32%), еще 700 человек (28%) – первую и 675 (27%) – третью. Еще 2% или 50 опрошенных граждан являются опекунами и воспитывают детей с инвалидностью.

По результатам анкетирования оказалось, что лишь 43% опрошенных граждан (1 076 человек) имеют постоянный доход от трудовой деятельности.

Из них 457 респондентов (18,3%) являются рабочими, 229 человек (9,2%) работают в бюджетной сфере и у 178 граждан (7,1%) индивидуальная трудовая деятельность. Еще по 106 опрошенных (4,2%) работают в частной сфере или же как государственные служащие.

Остальные опрошенные не имеют работы. 649 респондентов (25,9%) отметили, что не могут работать из-за своей инвалидности, и 231 человек (9,2%) являются безработными. Еще 13,5% (338 опрошенных) являются пенсионерами и 0,9% (23 респондента) – студентами.

Человек с инвалидностью. Иллюстративное фото: pixabay.com

Доходов не всегда хватает

Результаты опроса показали не только невысокую занятость среди людей с инвалидность, но еще и низкие показатели платежеспособности, в частности, баланса доходов и расходов.

Более половины опрошенных (57%) заявили, что после всех обязательных трат у них не остается денег для создания сбережений, что говорит о невысоких доходах. Лишь у 15,2% опрошенных такая возможность есть.

Такая ситуация также негативно сказывается и на долговой нагрузке лиц с инвалидностью. 38,4% опрошенных заявили, что у них возникали ситуации, когда приходилось брать деньги в долг. При этом почти 20% респондентов отметили, что в итоге оформляли микрозаймы и онлайн-кредиты.

Наиболее популярным видом займа у лиц с инвалидностью является товарный кредит, которым пользуются 12,1%. Еще 7,6% опрошенных оформляли потребительские кредиты, 5,2% – онлайн-займы, 4,1% – микрокредиты.

Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Но, как показывает практика, не всем лицам с инвалидностью удается оформить заем. Согласно данным опроса, лишь 56,6% (1 415 человек) в итоге смогли оформить различные виды кредита. 1 085 человек (43,4%) получали отказ в оформлении займа после предварительного одобрения.

Среди тех, кто получил отказ, более половины (52,7% или 571 человек) указали, что основной причиной при принятии решения о выдаче кредита финансовой организацией является инвалидность клиента.

Еще 22,7% или 246 респондентов отметили, что причиной отказа послужило отсутствие пенсионных отчислений, 19% (206 человек) указали на повышенные процентные ставки по кредиту и 5,7% опрошенных (62 человека) отметили завышенные тарифы на страхование клиентов с инвалидностью.

Таким образом, можно отметить, что многим казахстанцам с особыми потребностями не хватает их доходов для того, чтобы делать накопления. Также наблюдаются проблемы и в кредитной сфере – банки неохотно идут навстречу гражданам с инвалидностью и не всегда одобряют им кредиты.

Напомним, согласно данным Минтруда на 1 декабря 2022 года, средний размер пособия по инвалидности составил 54 062 тенге в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005197-po-rezultatam-oprosa-mnogie-kazahstantsy-s-invalidnostyu-ne-imeyut-vozmozhnosti-delat-nakopleniya/