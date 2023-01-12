Прибавка к зарплате и повышение: чего хотят работающие казахстанцы, узнали эксперты

Зарплата. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Высокий рост цен на товары и услуги в стране повлиял на карьерные ожидания населения. Главной задачей на 2023 год для многих стало повышение зарплаты. О том, какие цели перед собой ставят работающие казахстанцы на текущий год, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2022 году в стране наблюдались высокие темпы инфляции, которая в декабре достигла рекордных 20,3%. Это неизбежно повлияло и на настроения казахстанцев – для многих граждан, которые работают по найму, первостепенной целью на новый год стало повышение заработной платы.

Такой вывод можно сделать из результатов опроса, который стаффинговая компания ANCOR провела среди 1 397 респондентов в Казахстане с целью узнать карьерные цели сотрудников на 2023 год.

Согласно полученным данным, более трети опрошенных работников (35%) сообщили о том, что в новом году ожидают повышения зарплаты на текущем месте работы. Еще 22% респондентов заявили, что хотят сменить место работы, и 18% поставили перед собой цель получить повышение в должности.

Цели работников в 2023 году. Инфографика: Стаффинговая компания ANСOR

Что касается заработных плат, то порядка 54% опрошенных казахстанцев рассчитывают на значительное повышение доходов в 2023 году. Еще 28% ожидают небольшую прибавку, и 12% респондентов вовсе не ожидают повышения заработной платы.

Из тех граждан, кто хочет сменить место работы, треть опрошенных (33%) заявила, что увольняться они собираются опять же из-за неудовлетворительного уровня зарплат. Сменить место работы, чтобы реализовать на новом месте свои потребности в развитии и обучении, хотят 26%.

Из-за отсутствия перспектив роста собираются уходить 15%, а из-за смены сферы деятельности – 11% опрошенных. Также среди причин ухода казахстанцы называли сокращение (6%), выгорание (4%), конфликты с руководителем (4%) и релокацию (1%).

Почему казахстанцы увольняются. Инфографика: Стаффинговая компания ANСOR

Впрочем, не только зарплатами и сменой работы интересуются казахстанцы. Часть респондентов жаждет в 2023 году новых знаний. 39% респондентов заявили, что в новом году хотят освоить цифровые навыки, еще 35% отметили, что хотят получить дополнительное образование в своей сфере.

При этом четверть опрошенных хотят развить у себя "мягкие навыки" – креативность, коммуникативность, критичность и другие подобные качества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005058-pribavka-k-zarplate-i-povyshenie-chego-hotyat-rabotayuschie-kazahstantsy-uznali-eksperty/