Кому из казахстанцев должны поднять зарплату в 2023 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С нового года в Казахстане заметно выросли некоторые расчетные показатели. В том числе и минимальная заработная плата (МЗП). Сколько казахстанцев в связи с этим могут рассчитывать на прибавку, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С января 2023 года в Казахстане изменились некоторые расчетные показатели. Так, например, заметно вырос прожиточный минимум – на 8,5% до 40 567 тенге. Увеличился и размер минимальной заработной платы – с 60 тыс. до 70 тыс. тенге.

В связи с этим изменением казахстанские работодатели, которые платили своим работникам меньше 70 тыс. тенге, обязаны повысить их оклады как минимум до установленной законом минимальной заработной платы.

Таких граждан, по данным Минтруда РК, на текущий момент насчитывается около 1,8 млн человек. Всем им в наступившем году должны поднять заработную плату.

То есть в первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Пересматривать заработную плату других категорий работников также будут работодатели, которые при установлении уровня окладов используют показатель минимальной зарплаты.

Стоит отметить, что по состоянию на третий квартал 2022 года общая численность рабочей силы в Казахстане составляла порядка 9,3 млн человек. Из них только 6,7 млн казахстанцев было официально трудоустроено, остальные являлись самозанятыми, безработными или нетрудоспособными.

Другими словами, минимальную зарплату в стране получают около 27% официально трудоустроенных казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2004217-komu-iz-kazahstantsev-dolzhny-podnyat-zarplatu-v-2023-godu/