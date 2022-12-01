У казахстанцев остался месяц, чтобы подать заявку на получение компенсации по депозитам

Купюры тенге и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы могут рассчитывать на вознаграждение от государства по банковским вкладам, открытым до 24 февраля текущего года. Но чтобы его получить, нужно подать заявление в банк. Те, кто этого не сделал, должны поспешить – у них остался один месяц. Подробнее о компенсации читайте в материале NUR.KZ.

По некоторым депозитам, открытым в казахстанских банках до 24 февраля текущего года, в следующем году государство выплатит премию в размере 10% от суммы, которая хранилась на сберегательном счете на конец операционного дня 23 февраля 2022 года. Однако компенсация коснется не всех вкладов, а только тех, что были открыты в тенге.

Еще одним важным условием для получения премии является подача заявления. Владельцы тенговых депозитов должны подать заявление в банк до 1 января 2023 года включительно. Те, кто этого не сделает, может не получить компенсацию от государства.

Как подать заявление

Стоит отметить, что процедура подачи заявления в зависимости от кредитной организации может отличаться.

Пока одни банки самостоятельно присылают уведомления своим вкладчикам и предлагают подписать заявление онлайн, другие просят своих клиентов прибыть в офис, чтобы оформить все необходимые документы.

В то же время некоторые организации решили упростить процедуру и вовсе не требовать никаких заявлений, а автоматически назначить премию всем вкладчикам с подходящими депозитами.

О том, как устроена подача заявлений в разных банках, мы подробно писали здесь. Однако, лучшим решением в данной ситуации может оказаться звонок в call-центр банка, в котором хранится депозит – менеджер сможет дать самую точную информацию по поводу компенсации.

Важно помнить главное – на подачу заявления остался всего лишь один месяц.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По каким депозитам выплатят компенсацию

Наличие тенгового депозита не является единственным условием для получения 10% премии от государства. Также важен тип вклада.

Премия положена только физическим лицам по сберегательным, срочным, и несрочным депозитам в тенге, а также по образовательным накопительным вкладам и накоплениям в системе жилищных строительных сбережений.

Более того, важным условием получения является сохранение суммы вклада – если казахстанец в течение года снимал деньги со сберегательного счета, то сумма компенсации уменьшится. Если же будет снята вся сумма, то и вознаграждение также «сгорит».

При этом есть и ограничения на максимальную сумму компенсации. Так, предельный объем депозитов в одном банке, по которым будут начислены дополнительные 10%, не должен превышать 20 млн тенге - все что выше этого порога, учитываться не будет.

Другими словами, максимальная сумма премии не превысит 2 млн тенге в каждом из банков, в которых хранятся сбережения вкладчика.

Впрочем, как ранее заявляли представители Казахстанского фонда гарантирования депозитов, значительная часть вкладчиков не обладает такими суммами – в основном под компенсацию попадают депозиты до 1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1999722-u-kazahstantsev-ostalsya-mesyats-chtoby-podat-zayavku-na-poluchenie-kompensatsii-po-depozitam/