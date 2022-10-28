"Осталась одна неделя": компенсацией по депозитам прикрываются мошенники в Казахстане

Банковская карта. Иллюстративное фото: pexels.com

Темой компенсации по депозитам заинтересовались не только сами вкладчики, но и злоумышленники, которые решили на этом подзаработать. О новой мошеннической схеме рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

В следующем году казахстанцы, у которых есть банковские депозиты в тенге, открытые до 24 февраля 2022 года, могут получить компенсацию в размере 10% от сохраненной суммы сбережений. По данным КФГД, таких граждан в стране насчитывается более 5 млн человек.

Однако получат деньги только те, кто успеет подать заявление в банк до 1 января 2023 года.

Именно этим решили воспользоваться мошенники. Как сообщают представители фонда, злоумышленники распространяют фейковые сообщения, в которых призывают граждан пройти регистрацию для получения компенсации.

"В последнее время злоумышленники чаще используют фишинговые рассылки и сайты для сбора персональных данных пользователей. КФГД также зафиксировал распространение фейковой информации в социальных сетях, например, что якобы осталась только одна неделя для "регистрации", чтобы получить компенсацию по депозитам", - сообщают представители КФГД.

Такой информации нельзя верить. Дело в том, что для получения компенсации никакая регистрация не нужна.

Вкладчики казахстанских банков должны подать заявление о своем согласии на получение 10% компенсации, но не на каких-то сторонних сайтах, а посредством официальных банковских ресурсов. О том, как это сделать, мы рассказывали здесь.

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов призывают игнорировать такие сообщения, не переходить по ссылкам в них и ни в коем случае не передавать свои персональные данные третьим лицам. Доверившись такой информации, вы рискуете потерять все свои сбережения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1994754-ostalas-odna-nedelya-kompensatsiey-po-depozitam-prikryvayutsya-moshenniki-v-kazahstane/