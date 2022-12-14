Три вида процедур банкротства физлиц хотят ввести в Казахстане

Портмоне. Иллюстративное фото: pixels.com

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан", передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, в Казахстане будет введено три вида процедур банкротства физлиц.

"Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры", - заверил министр.

По его словам, первая процедура - внесудебное банкротство, граждане смогут применить при следующих условиях:

долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);

отсутствует официальный доход, или доход не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге.

При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами и будет начинаться на веб-портале "Электронное правительство". Далее посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

"По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью.

Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать", - пояснил глава Минфина.

При этом, добавил он, оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника. Речь идет о сокрытии имущества или информации о нем, предоставлении ложной информации.

Согласно проекта закона, процедуру судебного банкротства будут осуществлять финансовые управляющие, в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП, профессиональные бухгалтера, юридические консультанты и аудиторы.

Необходимо отметить, что законопроектом предусмотрены ряд последствий, которые возникают после банкротства:

ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет; повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет; предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

"Третья процедура" - это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет), при наличии стабильного дохода.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота", - пояснил Жамаубаев.

В целом, уверен он, реализация закона приведет к снижению долговой нагрузки граждан, смягчению социальной напряженности, повышению финансовой грамотности и стимулированию выплат по долгам.

Отметим, что по данным Минфина, на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек на сумму более 14,3 трлн тенге.

Напомним, что закон о банкротстве физлиц потребовали разработать еще в прошлом году. Вскоре после этого эксперт рассказал о том, как принятие такого закона может отразиться на ипотеке и казахстанцах.

Работу над проектом закона в Минфине завершили в марте этого года. Тогда же его обсудили в правительстве Казахстана. В конце того же месяца законопроект прошел общественные слушания.

А в мае депутаты мажилиса приняли в работу пакет законопроектов о банкротстве физлиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2001541-tri-vida-protsedur-bankrotstva-fizlits-hotyat-vvesti-v-kazahstane/