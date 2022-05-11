Мажилис принял в работу пакет законопроектов о банкротстве физлиц

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Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания палаты приняли в работу законопроекты, касающиеся банкротства граждан Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса Марат Кусаинов сообщил, что целью законопроекта "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" является создание современного института восстановления платежеспособности, направленного на решение вопроса, связанного с неплатежеспособностью граждан Казахстана.

В частности, по словам мажилисмена, для должников предусмотрены процедуры внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

Вместе с тем предусматривается установление административной ответственности.

"Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный законопроект и подготовить по нему заключение до 26 апреля 2023 года", - резюмировал Марат Кусаинов.

К этому же времени планируется подготовить заключение и по сопутствующим проектам закона.

Напомним, что закон о банкротстве физлиц потребовали разработать еще в прошлом году. Вскоре после этого эксперт рассказал о том, как принятие такого закона может отразиться на ипотеке и казахстанцах.

Работу над проектом закона в Минфине завершили в марте текущего года. Тогда же его обсудили в правительстве Казахстана. В конце того же месяца законопроект прошел общественные слушания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1968724-mazhilis-prinyal-v-rabotu-paket-zakonoproektov-o-bankrotstve-fizlits/