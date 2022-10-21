Насколько закредитованы казахстанцы, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На встрече с жителями Жетысуской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос закредитованности и анонсировал меры по решению этой проблемы. Насколько казахстанцы увязли в долгах, рассказали аналитики официального Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub.

Во время своей рабочей поездки в Жетысускую область президент Казахстана высказался о высокой закредитованности населения.

«Многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах. Эта проблема меня очень волнует. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу», - сказал президент.

Эти слова подтверждают и официальные данные по кредитам. По данным аналитиков, на 1 октября 2022 года общая сумма задолженности физических лиц составляет более 13,9 трлн тенге. С начала года долг вырос на 21,2% - на 2,4 трлн тенге.

Напомним, на этом фоне растет и объем кредитов с просрочкой.

При этом общее число заемщиков, имеющих хотя бы один действующий кредит, с начала года выросло на 520 тыс. (на 7,3%) и теперь составляет около 7,65 млн человек.

Всего в банковской сфере насчитывается около 17,7 млн активных контрактов, что на 2,4 млн больше, чем было в начале года. Таким образом, рост числа кредитов составил 7,3%.

Также известна и средняя задолженность по одному контракту. Как отмечают аналитики, с начала года она тоже выросла – с 731 тыс. до 787 тыс. тенге. В то же время средний долг одного заемщика вырос с 1,6 до 1,8 млн тенге.

Таким образом, подводя итоги, можно говорить о явном росте числа казахстанцев с кредитами. Более того, растет, как и общая сумма долга, так и средняя задолженность клиентов. В связи с этим анонсированные меры по борьбе с закредитованностью казахстанцев могут оказаться очень своевременными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1993687-deystvitelno-li-kazahstantsy-zakreditovany/