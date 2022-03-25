Закон о банкротстве физлиц: Минфин Казахстана закончил работу над проектом

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Законопроект "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" обсудили в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Министерством финансов завершена работа по проекту Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан" и сопутствующих законопроектов. Предусматривается внесение изменений и дополнений в 21 законодательный акт (в 8 кодексов и 13 законов).

"Соответствующий проект закона разработан в целях снижения долговой нагрузки граждан, смягчения социальной напряженности, стимулирования выплат по долгам и обеспечения возврата должников к продуктивной экономической деятельности", – отметили в правительстве.

Совещание правительства. Фото: t.me/KZgovernment

В ходе обсуждения проектов законов проведено 10 заседаний рабочей группы, рассмотрено более 100 предложений и замечаний, предоставлены ответы на 276 вопросов, заданных через платформу "Электронного правительства".

На основании представленных предложений в законопроекты внесены изменения, в том числе:

упрощена процедура подачи заявлений о банкротстве;

предусмотрена государственная помощь социально-уязвимым категориям людей;

введена возможность заключения мирового соглашения;

внедрено обязательное прохождение банкротами курсов по повышению финансовой грамотности и ряд других.

По итогам совещания премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил уполномоченным государственным органам выработать единые позиции по несогласованным вопросам и провести все предусмотренные отечественным законодательством экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1962182-zakon-o-bankrotstve-fizlits-rassmotreli-v-pravitelstve-kazahstana/