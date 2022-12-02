Насколько часто казахстанцы берут микрокредиты, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как правило, люди оформляют кредиты, чтобы оплатить дорогостоящую покупку. Однако некоторые граждане делают это из-за нехватки средств, для чего прибегают к услугам микрокредитных организаций. О том, как часто казахстанцы берут микрокредиты, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане наблюдается острая проблема закредитованности населения. Многие казахстанцы оформляют кредиты, а потом по различным причинам не могут вовремя выплатить долги, из-за чего попадают в «долговую яму».

Эта ситуация также касается и микрофинансовых организаций (МФО). Ранее мы рассказывали о том, что за 8 месяцев текущего года доля микрозаймов с просрочкой свыше 90 дней выросла на 18,8% и составила 71,3 млрд тенге. Впрочем, до конца года финрегулятор планирует урегулировать проблемные задолженности 567 тыс. неплатежеспособных заемщиков.

Ответственных заемщиков между тем все равно значительно больше. Как отмечает аналитический центр сервиса краткосрочных онлайн-займов Zaimer.kz, за последний год количество и частота взятых кредитов выросла вместе с уровнем финансовой грамотности казахстанцев.

По данным опроса аналитиков, который они провели среди 2 500 совершеннолетних заемщиков, 12,5% казахстанцев берут микрокредиты до зарплаты каждый месяц на повседневные траты. За год их количество заметно выросло – в 2021 году таких было всего 7%.

Еще 28% заемщиков оформляют микрокредиты 2-3 раза в год, а 45% прибегают к этой возможности от 3 до 5 раз в год. При этом порядка 10,7% респондентов хотели бы взять кредит (ипотеку, автокредит или рассрочку) в банке.

Онлайн-кредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Микрокредиты берут, потому что не хватает зарплаты

Большинство казахстанцев, которые оформляют кредиты в банках, берут их, как правило, для того, чтобы приобрести дорогостоящий товар. В микрокредитные организации обращаются по другой причине – обычно это нехватка денег.

Ранее мы рассказывали о том, что казахстанским заемщикам до зарплаты не хватает около 90 тысяч тенге. Похожая сумма фигурирует и в результатах свежего опроса.

На вопрос «Хватает ли вам денег до зарплаты?» только 35% опрошенных ответили положительно. Порядка 20% респондентов не хватает 100 тыс. тенге и более, 15% опрошенных заявили, что им нужно около 50-80 тыс. тенге. Еще 25% респондентов утверждают, что до зарплаты им не хватает буквально 10-40 тыс. тенге.

Другими словами, многие казахстанцы нуждаются в дополнительном финансировании. Эти данные подтверждает также и собственная оценка казахстанцев уровня своего благосостояния.

Большинство опрошенных (61%), отметили, что не имеют сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. У 27% казахстанцев есть минимальная финансовая подушка в виде накоплений на 1-3 месяца. Только у 4,5% есть более значительные накопления на 3-6 месяцев. Год и более жить без источника дохода могут себе позволить лишь 2% опрошенных.

Впрочем, такая ситуация положительно влияет на уровень финансовой грамотности. Так, более 91% заемщиков внимательно изучают условия договора микрокредита полностью или частично (основные условия: процентную ставку и срок). Для сравнения: весной 2021 года этот показатель был равен лишь 70,8%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1999847-kak-chasto-kazahstantsy-berut-mikrokredity-rasskazali-analitiki/