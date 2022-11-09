Кому могут списать долги по микрокредитам в Казахстане

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы задолжали миллиарды тенге микрофинансовым организациям, и далеко не все из них способны выплатить долги. В связи с этим в правительстве решили помочь нуждающимся урегулировать вопросы с долгами. О том, кому могут списать микрокредиты, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие граждане Казахстана являются экономически активными и часто прибегают к оформлению кредитов. К началу октября текущего года общая сумма задолженности физических лиц достигла 13,9 трлн тенге, а число заемщиков, которые имеют хотя бы один действующий кредит, составило около 7,65 млн человек.

Вместе с тем растет и число проблемных кредитов. Особенно остро эта проблема касается займов, которые выдаются микрофинансовыми организациями (МФО) – за восемь месяцев 2022 года доля микрозаймов с просрочкой свыше 90 дней выросла на 18,8% и составила 71,3 млрд тенге.

В связи с этим Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в начале года от МФО затребованы индивидуальные планы по снижению уровня проблемной задолженности граждан по микрокредитам.

Как отмечает финрегулятор, до конца года планируется урегулировать проблемные задолженности 567 тыс. неплатежеспособных заемщиков. В планах проведение следующих мероприятий:

реструктуризация проблемной задолженности – охватит долги 432 тыс. заемщиков на сумму 33,1 млрд тенге ;

на сумму ; частичное списание задолженности – затронет 107 тыс. человек , чья общая сумма задолженности составляет 800 млн тенге ;

, чья общая сумма задолженности составляет ; полное списание долга – коснется 28 тыс. человек, которые задолжали около 600 млн тенге.

Стоит отметить, что эти процедуры не будут проходить в автоматическом формате. На данный момент порядок реструктуризации проблемной задолженности установлен законодательно.

Снижение долговой нагрузки может проводиться по обращению заемщика или же по самостоятельному решению микрофинансовой организации, которая может реструктурировать проблемную задолженность в одностороннем порядке на улучшающих для заемщика условиях.

При этом условия реструктуризации определяются МФО на основе индивидуального анализа финансового положения заемщика, уровня его доходов, социального статуса и жизненных условий.

В случае полного или частичного списания проблемной задолженности МФО формируются провизии, за счет которых покрываются убытки от списания.

Важно учитывать, что информация о проведении реструктуризации не пройдет бесследно – она будет отражаться в кредитной истории заемщика.

Таким образом, списать долги по микрокредитам могут неплатежеспособным заемщикам после подробного анализа их положения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1996337-komu-mogut-spisat-dolgi-po-mikrokreditam-v-kazahstane/