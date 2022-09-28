Спрос на аренду в Казахстане породил новый способ мошенничества

Мошенник. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

На фоне ажиотажа с арендным жильем в Казахстане активизировались и мошенники. Они распространяют ссылки якобы на сайты для бронирования жилья, которые на самом деле ведут на фишинговые ресурсы. Об этом сообщили представители портала "Крыша".

Мошенники всегда ищут новые рабочие способы украсть деньги у простых граждан. В этот раз они воспользовались ажиотажем на рынке арендного жилья.

Как сообщают эксперты, мошенники, пользуясь повышенным спросом на жилье, начали распространять ссылки на якобы сервисы по бронированию квартир.

На самом деле они ведут на фишинговые сайты-подделки, которые крадут данные пользователей. Один из таких сайтов маскируется под портал "Крыша".

Фальшивый сайт. Скриншот: krisha.kz

На фальшивой "Крыше" пользователя просят выбрать понравившееся жилье, заполнить свою личную информацию, а также ввести данные банковской карты и CVV-код. Указав эти данные, можно потерять все деньги, имеющиеся на счете.

Фальшивый сайт. Скриншот: krisha.kz

Чтобы не попасть на удочку к мошенникам, важно обращать внимание на адрес сайта: скорее всего в нем изменена буква или добавлен символ.

Также представители портала "Крыша" напоминают, что они не предоставляют услуги по бронированию жилья. Более того, при регистрации на сайте от пользователя требуется только номер телефона, а привязка банковской карты необходима только при подключении дополнительных платных услуг.

Напомним, что это не первый случай, когда мошенники пытаются маскировать свои фишинговые сайты под настоящие. Ранее мы рассказывали о другом способе обмана иностранных туристов в Казахстане, которые придумали злоумышленники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1989950-spros-na-arendu-v-kazahstane-porodil-novyy-sposob-moshennichestva/