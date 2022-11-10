Передачу проблемных кредитов коллекторам хотят запретить в Казахстане

Деньги и банковские карты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В правительстве рассматривают возможность ужесточить требования к кредитным организациям, а также ввести для них ряд ограничений. Нововведения должны помочь в борьбе с закредитованностью казахстанцев. О том, что может измениться в кредитной сфере, узнали журналисты NUR.KZ.

В рамках борьбы с закредитованностью населения Казахстана в правительстве уже решились на проведение частичной кредитной амнистии, которая коснется микрокредитных организаций. В рамках нее планируется списать проблемные задолженности 28 тыс. человек на общую сумму 600 млн тенге.

Однако на этом борьба с закредитованностью казахстанцев не заканчивается. В ответ на депутатский запрос Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка поделилось своими планами по решению этой проблемы.

Что изменится для МФО и коллекторов

Некоторые изменения, которые предлагает финрегулятор, касаются непосредственно заемщиков, другие же – направлены в первую очередь на сами кредитные организации.

Так, например, планируется увеличить минимальный размер собственного капитала микрофинансовых организаций – со 100 млн тенге до 200 млн тенге. Такое требование, по мнению финрегулятора, поможет «очистить рынок».

Также планируется «почистить» от недобросовестных участников рынок коллекторов. Для этого будет увеличен размер уставного капитала коллекторских агентств в два раза - с 50 млн тенге до 100 млн тенге к 1 июля 2023 года. При этом вводится требование к формированию уставного капитала коллекторских агентств исключительно в деньгах.

Стоит отметить, что агентством рассматривается возможность введения запрета на переуступку проблемной задолженности физических лиц по беззалоговым потребительским кредитам коллекторским агентствам.

При этом предлагается введение лимита по доле проблемных микрокредитов. Финрегулятор планирует установить его на уровне не более 20% от объема всех микрозаймов, включая те, что были переданы третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам.

Превышение этого лимита может привести к отзыву лицензии на микрофинансовую деятельность.

Кредит Online. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что изменится для заемщиков

Изменения коснутся не только микрофинансовые организации и коллекторские агентства, но и непосредственно заемщиков.

Так, например, для ограничения долговой нагрузки граждан к концу 2022 году планируется снижение предельного размера вознаграждения по краткосрочным беззалоговым микрокредитам с 25% до 20%.

«Во избежание рисков манипулирования размером вознаграждения его расчет будет производиться исходя из ежедневной ставки вознаграждения не более 0,44%», - пояснили в АРРФР.

При этом для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам будет рассчитываться коэффициент долговой нагрузки по всем необеспеченным потребительским кредитам физических лиц, вне зависимости от уровня дохода заемщика.

Как отмечают в агентстве, основной рост проблемной задолженности по беззалоговым потребительским кредитам наблюдается в сегменте онлайн-микрокредитования.

В связи с этим прорабатывается отмена законодательной нормы по выдаче онлайн-микрокредитов до 50 МРП на 45 дней. В дальнейшем МФО будут выдаваться стандартные микрозаймы по единой годовой эффективной ставке 56%.

Напомним, по данным на 1 октября текущего года общий долг казахстанцев перед кредитными организациями составлял более 13,9 трлн тенге. При этом только с начала года сумма долга выросла на 21,2% (2,4 трлн тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996512-peredachu-problemnyh-kreditov-kollektoram-hotyat-zapretit-v-kazahstane/