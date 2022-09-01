США готовы предоставить поддержку Казахстану на пути к реформам

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Временный поверенный в делах США в Казахстане Джуди Куо сообщила, что Соединенные Штаты Америки с нетерпением ждут проведения президентских выборов в Казахстане и будут наблюдать за честным процессом выборов.

"Мы внимательно слушали выступление президента РК Касым-Жомарта Токаева. Мы поддерживаем его амбициозные реформы и инициативы, выступаем за полную реализацию реформ. Для нас было очень интересно узнать, что в стране пройдут президентские выборы. Мы с нетерпением ждем и будем наблюдать за честным процессом выборов.

Хотела сказать, что США на протяжении 30 лет были надежным партнером Казахстана и всегда надежно поддерживали независимость и его территориальную целостность в качестве хорошего друга и партнера США. Мы готовы предоставить ту поддержку, которая необходима для Казахстана на пути к реформам", - сказала временный поверенный в делах США в Казахстане.

Джуди Куо отметила, что США имеет широкий спектр механизмов поддержки Казахстана через разные программы, в том числе и культурные - речь идет о полном спектре помощи в оборонной промышленности и других промышленных секторах.

Сегодня глава государства выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента. Основная часть послания посвящена социально-экономическому развитию страны.

В ходе своего выступления президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью внеочередные Президентские выборы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также предложил установить ограничение президентского мандата в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1985800-ssha-gotovy-predostavit-podderzhku-kazahstanu-na-puti-k-reformam/