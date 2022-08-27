Сколько денег тратят казахстанцы на один поход в магазин за одеждой и обувью

Иллюстративное фото: pixabay.com

На один поход в магазин за одеждой и обувью казахстанцы в среднем тратят более 30 тысяч тенге. В зависимости от региона и торговой точки средний чек значительно меняется. Сколько денег и где тратят казахстанцы на эти товары, читайте в материале NUR.KZ.

На покупку одежды и обуви может уходить значительная часть бюджета казахстанцев. Особенно остро это почувствовалось в преддверии нового учебного года.

Статистические данные также говорят о том, что последние три года в стране растет число жителей, которые не могут себе позволить заменить износившуюся обувь и одежду на новую. Их число в 2022 году составляет 5,2% против 5% и 4,7% в предыдущие два года.

Тем временем в пресс-службе Международной выставки моды Central Asia Fashion поделились исследованием о том, какие суммы готовы тратить на одежду казахстанцы.

Оно было представлено директором группы исследовательских компаний Alvin Market и президентом «Казахстанской Ассоциации Профессиональных Исследователей Общественного Мнения и Рынка» (КАПИОР) Натальей Оспановой.

Средний чек покупки одежды и обуви в Казахстане

Исследование, завершившееся в августе 2022 года, показало, что средний чек на покупку одежды и обуви у казахстанцев составляет около 33 098 тенге.

Отдельно на одну покупку одежды казахстанцы в среднем тратят 32 876 тенге, а обуви – 22 707 тенге.

При этом те, кто покупает одежду и обувь в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), тратят почти в два раза больше, чем предпочитающие рынки.

В ТРЦ средний чек среди опрошенных казахстанцев составил 39 012 тенге, на рынке – 21 034 тенге, а в мультибрендовых магазинах, которые действуют вне территорий ТРЦ, - 27 506 тенге.

Инфографика: группа исследовательских компаний Alvin Market

Наталья Оспанова, между тем, подчеркивает, что исследователи расспрашивали казахстанцев о последней покупке, соответственно, речь идет о летней одежде и обуви. Осенне-зимние сезонные товары стоят значительно дороже.

Жители каких регионов тратят больше других

Средний чек покупки одежды и обуви может отличаться в зависимости от региона. Больше всего на одну покупку этих товаров в среднем тратят жители центральной части страны (Акмолинской и Карагандинской областей) – 38 632 тенге.

На втором месте города республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент) – 37 302 тенге, а на третьем – восточная часть Казахстана (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) со средним чеком покупки одежды и обуви 35 007 тенге.

Дешевле всего одна покупка одежды и обуви в среднем обходится жителям Северного Казахстана (Северо-Казахстанской и Костанайской областей) – 21 789 тенге.

В южных регионах страны (Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях) – 29 511 тенге, а на западе (в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях) – 29 118 тенге.

Инфографика: группа исследовательских компаний Alvin Market

«Есть такой стереотип, что в селах и в принципе небольших городах казахстанцы очень мало тратят денег из-за низкой платежеспособности.

Однако средний чек на самом деле не выглядит провальным относительно крупных городов. Разница составляет всего 11%. Поэтому разрыв между городом и селом есть, но незначительный», - отмечает президент КАПИОР.

Какие торговые точки предпочитают казахстанцы

Исследование также показало, что базары, рынки и барахолки окончательно ушли на второй план. Почти половина (48%) казахстанских потребителей предпочитает покупать одежду в торгово-развлекательных центрах.

Самый высокий процент выбирающих ТРЦ казахстанцев - в мегаполисах страны (56%), а самый низкий – в южном Казахстане (41%).

На рынках тем временем одевается 26% казахстанцев. Жители южной части страны предпочитают их почти наравне с ТРЦ (40%) – это первое место среди регионов. А на последнем север – здесь одежду на рынках покупает лишь 11%.

Мультибрендовым магазинам, которые находятся за пределами торгово-развлекательных центров, предпочтение отдают 15% казахстанцев, онлайн-маркетплейсу – 4%, одеваются в соцсетях и монобрендовых магазинах – по 3%.

Инфографика: группа исследовательских компаний Alvin Market

В представленном исследовании также отмечено, что на членов семьи казахстанские покупатели тратят немного больше, чем на себя, а средний чек совместных покупок, соответственно, значительно выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1985150-skolko-deneg-tratyat-kazahstantsy-na-odnu-pokupku-odezhdy-i-obuvi/