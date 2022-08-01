Исследование: многие казахстанцы не могут позволить себе новую обувь и одежду

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У каждого человека есть базовые потребности, которые должны быть удовлетворены для комфортной жизни. Однако, как выяснилось, многие казахстанцы не могут себе позволить этот необходимый минимум. О том, сколько жителей страны испытывает лишения из-за нехватки средств, рассказали аналитики Ranking.kz.

Лишь 3 из 10 казахстанцев в 2022 году довольны своим финансовым положением. Более того, по данным аналитиков, многие казахстанцы даже не могут в полной мере обеспечить себе базовые потребности и испытывают лишения из-за нехватки денег, но в некоторых категориях наблюдается положительная динамика.

Так, доля казахстанцев, которые в течение 12 месяцев испытывали некоторые лишения, заметно сократилась, однако показатели все еще являются высокими. Например, доля казахстанцев, которые не могут себе позволить обновить старую мебель, в текущем году составила 20,3%, против 27,4% – в 2021 году.

Также заметно сократилась доля граждан, которые не могут себе позволить по две пары летней и зимней обуви. Таких среди респондентов, участвовавших в ежегодном исследовании Бюро национальной статистики, оказалось 11,3%, против 15,3% – в прошлом году.

Это касается и ежемесячных посиделок с друзьями и родственниками. Доля казахстанцев, которые не могут себе позволить встречи хотя бы раз в месяц, сократилось с 8,4% до 6,3%.

Однако помимо положительных изменений есть и негативные. Ни касаются еды.

Ранее мы рассказывали о том, что большая часть дохода казахстанских семей тратится на кредиты и еду, а, как выяснилось, порядка 7,9% наших граждан не могут себе позволить горячую еду с рыбой или мясом хотя бы раз в два дня. Это больше, чем было в 2021 году – тогда доля нуждающихся составляла 7%.

Также увеличилась и доля тех, кто не может позволить себе заменить износившуюся обувь и одежду на новую – с 5% до 5,2%.

Инфографика: ranking.kz

Где нуждающихся больше – в городах или селах

Если смотреть на эти данные в разрезе местностей, то в городах нуждающихся больше, чем в селах. Например, 20,9% горожан и 19,4% сельчан из-за нехватки средств не могут себе позволить заменить старую мебель.

Также не имеют хотя бы по две пары подходящей зимней и летней обуви 11,7% горожан и лишь 10,7% сельчан. Это касается и замены износившейся одежды и обуви – порядка 5,6% городских жителей не может себе этого позволить. В селах этот процент ниже: лишь 4,7% жителям не по карману заменить старую одежду.

Кроме того, возможности встречаться с друзьями или семьей хотя бы раз в месяц за столом не имеют 6,8% горожан и 5,2% сельчан.

При этом доля горожан, которые не могут позволить себе питаться горячими блюдами каждые два дня, меньше, чем доля жителей сел, столкнувшихся с теми же лишениями: 7,6% и 8,4% соответственно.

Инфографика: ranking.kz

Среди женщин, нуждающихся больше

В гендерном плане наблюдается явный перекос: женщины испытывают лишения из-за нехватки средств чаще, чем мужчины. Самый заметный разрыв касается замены старой мебели – 17,9% мужчин и сразу 22% женщин не могут себе этого позволить.

Это также касается одежды и обуви. Не могут позволить себе иметь две пары подходящей зимней и летней обуви 12,3% женщин и 10% мужчин, а заменить износившуюся одежду не могут 5,7% женщин и 4,5% мужчин.

Питаться горячими блюдами хотя бы раз в два дня не могут себе позволить 8,7% женщин и 6,7% мужчин. Также доля женщин, которые не могут встречаться с друзьями или родными хотя бы раз в месяц, составляет 6,9%, против 5,4% – у мужчин.

Инфографика: ranking.kz

Помимо невозможности встречаться с друзьями, у многих казахстанцев есть и более серьезные проблемы. Так, порядка 6,1% казахстанцев не могут позволить себе оплачивать и поддерживать тепло в доме на достаточном уровне.

В городской местности таких респондентов оказалось 6,2%, против 6% – в селах. А в разрезе гендера с подобными лишениями сталкивались 6,6% женщин и 5,4% мужчин.

Инфографика: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981122-issledovanie-mnogie-kazahstantsy-ne-mogut-pozvolit-sebe-novuyu-obuv-i-odezhdu/