Приказ утвержден: когда начнут проверять денежные переводы казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мобильные переводы – очень удобный инструмент в повседневной жизни. Однако в руках недобросовестных предпринимателей он превращается в средство ухода от налогов. Теперь такие переводы начнут проверять – кого это коснется в первую очередь, узнайте в материале NUR.KZ.

Общая цифровизация, которая проводится в Казахстане, казалось бы, должна сократить долю теневой экономики, однако недобросовестные предприниматели всегда находят новые инструменты для ухода от налоговых выплат.

Банковские переводы через мобильные приложения стали одним из таких инструментов. Начав проверять денежные переводы на предмет предпринимательской деятельности, государство не только закроет утечку налоговых отчислений, но и сможет обеспечить рядовым гражданам соблюдение их потребительских прав.

Министерство финансов РК утвердило приказ, в соответствии с которым государство сможет начать проверять денежные переводы граждан. Переживать на этот счет не стоит, данный приказ будет вводиться поэтапно и обычных граждан, которые не занимают государственные должности, это пока не коснется.

Как будет работать проверка переводов

Во-первых, есть четкий критерий, по которому в будущем начнут проверять переводы. Переводы будут считаться доходом только в том случае, если на один не предназначенный для предпринимательской деятельности банковский счет в течение каждого из трех календарных месяцев будет поступать от ста и более переводов от разных лиц.

Во-вторых, введение процедуры проверки будет проходить поэтапно:

в первую очередь это коснется только государственных служащих и их супругов;

затем начнутся проверки граждан, занятых в бюджетной сфере, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов;

третий этап реализации данного приказа коснется предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов;

только после проработки всех трех этапов, проверки мобильных переводов распространят и на рядовых граждан.

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам первого этапа.

Стоит отметить очень важный момент. Несмотря на введение процедуры проверки переводов, никто не собирается следить за каждым. Государство, как было указано выше, начнет проверять счет физического лица только в том случае, если в течение трех месяцев на него будут поступать денежные переводы от ста и более лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1965162-prikaz-utverzhden-kogda-nachnut-proveryat-denezhnye-perevody-kazahstantsev/