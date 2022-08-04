Казахстанцы почти перестали пользоваться наличными деньгами

Иллюстративное фото: pexels.com

Безналичная оплата товаров и услуг в Казахстане становится все популярнее, а доля обналичивания средств продолжает сокращаться. О том, сколько денег в 2022 году казахстанцы сняли с карточек, рассказали аналитики Ranking.kz.

Казахстанцы все чаще предпочитают физическим деньгам безналичный расчет. Это очень удобный и быстрый способ провести любую денежную операцию: будь то покупка продуктов или деловая сделка. Ранее мы рассказывали о том, что порядка 81% всех денежных операций в стране проходит при помощи безналичного расчета.

Вместе с тем наблюдается и рост объема обналиченных средств. За первое полугодие 2022 года жители страны обналичили около 10,3 трлн тенге – это на 6,9% больше, чем годом ранее.

Однако фактически доля наличных денег лишь сокращается. За январь-июнь текущего года она составила лишь 19,1%. Для сравнения: доля налички еще в 2021 году составляла 24,6%, а в 2020 году – целых 37,9%.

Инфографика: ranking.kz

В основном казахстанцы снимают свои деньги при помощи банкоматов – 9,1 трлн наличных тенге были выданы ими. Это на 7,6% больше, чем было в 2021 году.

Еще 1,2 трлн тенге было обналичено через POS-терминалы, что лишь на 2% больше, чем годом ранее.

Инфографика: ranking.kz

Где чаще пользуются наличкой

Самый большой объем обналиченных денег приходится на Алматы – около 2,3 трлн тенге. Следом идет Нур-Султан – 1,2 трлн тенге. Замыкает тройку лидеров по количеству обналичиваний Карагандинская область – там было снято 762,2 млрд тенге.

Наименьшие объемы пришлись на Северо-Казахстанскую (218,1 млрд тенге), Акмолинскую (272,6 млрд тенге) и Западно-Казахстанскую (315,4 млрд тенге) области.

Интересно следующее наблюдение: если смотреть не на общий объем обналичивания денег, а на их долю в общем обороте, то вырисовывается прямо противоположная картина.

Так, в Алматы, несмотря на самое большое количество снятых денег, оказалась самая маленькая их доля в общем обороте средств – всего 10,8%.

В Северо-Казахстанской же области, в которой меньше всего наличных денег, их доля наоборот в общем обороте средств самая высокая по Казахстану – целых 37,4%.

Невелика доля обналичивания средств также в Шымкенте (19%), столице (19,3%) и Атырауской области (19,7%).

Самые высокие доли обналичивания средств среди регионов РК, помимо Северо-Казахстанской области, пришлись также на Восточно-Казахстанскую (32,9%), Акмолинскую (32,7%), Костанайскую (31,6%) и Павлодарскую (30,7%) области.

Инфографика: ranking.kz

Постепенное сокращение доли наличных средств является закономерным явлением. Развитие электронной коммерции, появление банковских приложений делают безналичные расчеты все более доступными и удобными.

Разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса и вынужденный уход сферы торговли в онлайн-режим лишь подстегнули казахстанцев быстрее переходить на безналичный расчет и использовать интернет для покупок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1981753-kazahstantsy-pochti-perestali-polzovatsya-nalichnymi-dengami/