Рыба и морепродукты значительно подорожали в Казахстане

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В рыбной промышленности Казахстана сложилась странная ситуация - несмотря на увеличение улова, спрос на рыбу снижается, а цены на нее растут. Что происходит в отечественной аквакультуре, выяснили журналисты NUR.KZ.

Рыболовная отрасль в Казахстане показывает неплохой рост. За весь 2021 год было выловлено почти 49 тысяч тонн рыбы и других водных животных - это на 6,7% больше, чем в 2020 году. По данным EnergyProm, объем продукции и услуг в рыболовстве и аквакультуре за 2021 год также показал рост на 12,1% и составил 14,3 млрд тенге.

Инфографика: energyprom.kz

Большую часть улова составляет пресноводный лещ - его наловили на 16,4 тысячи тонн. Это на 10,6% больше, чем в 2020 году.

Следом за лещом идет судак - улов этой рыбы составил 4,8 тысячи тонн.

На воблу и тарань пришлось 3,7 тысячи тонн, а на карася - 2,7 тысячи тонн.

Инфографика: energyprom.kz

Однако, несмотря на увеличение улова, в Казахстане наблюдается спад потребления рыбы и морепродуктов на 2%. Средний объем потребления рыбных продуктов в Казахстане в 2021 году составил 14,8 кг на одного человека - это на 2,1% меньше, чем годом ранее.

Больше всего рыбы и морепродуктов потребляют жители Северо-Казахстанской области, там средний показатель равен 22,3 кг на человека. А вот меньше всего рыбу любят в Шымкенте, там этот показатель составил всего лишь 4,6 кг на душу населения.

Инфографика: energyprom.kz

Рыба дорожает, а производство сокращается

На фоне большого улова и уменьшения спроса на рыбу и морепродукты, в текущем году происходит снижение производства готовой продукции и ее подорожание на рынке.

За январь-февраль 2022 года производство рыбной продукции сильно сократилось. Так, производство свежей, охлажденной или мороженной рыбы за год упало до 10,1 тыс. тонн, это на 17,4% меньше, чем было в 2021 году.

Выпуск приготовленной и переработанной рыбы, а также икры и ее заменителей уменьшился более чем в 2 раза, до 2,4 тысяч тонн.

Инфографика: energyprom.kz

На рынке морепродуктов ситуация иная. Стоимость рыбы за год значительно выросла. По итогам марта 2022 года свежая и охлажденная рыба подорожала на 11,2% по сравнению с мартом 2021 года, а цена на мороженую рыбу увеличилась на 9,1%. Переработанная и консервированная рыба вообще выросла в цене сразу на 15,5% за год.

Инфографика: energyprom.kz

Всего за месяц цены на свежую или охлажденную рыбу по сравнению с февралем текущего года выросли на 2,9%, на мороженую — на 2,1%, на переработанную и консервированную — сразу на 4%.

По сравнению с мартом 2021 года цена на скумбрию холодного копчения увеличилась на 11,9%, до 2,6 тысяч тенге за кг, соленая сельдь подорожала сразу на 19%, до 1,2 тысяч тенге за кг, а шпроты в масле выросли в цене на 13,3%, до 674 тенге за 240 г.

Инфографика: energyprom.kz

Как видно, инфляция которая в марте 2022 года составила 12%, затронула и рыбную отрасль. Однако, если на стоимость некоторых продуктов питания государству удалось повлиять с помощью своих механизмов, то с рыбной отраслью так не получится - рыба и морепродукты не являются социально значимыми продуктами, а значит, и цены на них рынок регулирует самостоятельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1965776-rost-tsen-na-seld-shproty-i-skumbriyu-prevysil-inflyatsiyu-v-kazahstane/