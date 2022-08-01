Почти 490 млн тенге вернут казахстанцам за отопление

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Больше 489,9 млн тенге переплатили казахстанцы за отопление в 2021-2022 годах. Эти деньги будут возвращены в следующем отопительном сезоне, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

В ведомстве сообщили, что завершили работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии по всему Казахстану.

Возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде или за календарный год, то есть до конца 2022 года.

Отмечается, что, согласно законодательству, субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо путем снижения тарифа при оплате за услугу.

За прошедший отопительный период 2021-2022 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 489 950 250 тенге с учетом НДС:

по Алматы – 40 935 520 тенге;

по Нур-Султану – 1 755 990 тенге;

по Шымкенту – 27 698 240 тенге;

по Алматинской области – 9 284 560 тенге;

по Акмолинской области – 20 338 930 тенге;

по Атырауской области – 8 275 780 тенге;

по Актюбинской области – 20 185 000 тенге;

по Восточно-Казахстанской области – 186 251 070 тенге;

по Жамбылской области – 16 585 480 тенге;

по Западно-Казахстанской области – 786 580 тенге;

по Карагандинской области – 81 306 480 тенге;

по Костанайской области – 4 449 030 тенге;

по Кызылординской области – 38 824 760 тенге;

по Павлодарской области – 3 138 510 тенге;

по Северо-Казахстанской области – 26 648 420 тенге;

по Туркестанской области – 3 485 900 тенге.

"Для потребителей Мангистауской области перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха", – добавили в КРЕМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981112-pochti-490-mln-tenge-vernut-kazahstantsam-za-otoplenie/