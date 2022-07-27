Довольны ли казахстанцы своим денежным положением, выяснили аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Денег много не бывает" – этот принцип подтверждается недавним исследованием, которое показало, что далеко не каждый казахстанец удовлетворен своим финансовым положением. О том, сколько таких людей в стране, рассказали аналитики Ranking.kz.

Официальные данные по зарплатам показывают постоянный их рост. Например, средняя зарплата в 2022 году достигла 285 тысяч тенге. Вместе с повышением зарплат должен расти и уровень удовлетворенности казахстанцев своим финансовым положением, однако, согласно новым исследованиям, этого не происходит.

Более того, все меньше жителей Казахстана довольны уровнем своей финансовой обеспеченности. Согласно обследованию качества жизни населения, доля респондентов, ответивших, что полностью удовлетворены своим финансовым положением, составила всего 32,1%. В 2021 году таковых было 40,2%.

Зато выросла доля частично удовлетворенных казахстанцев – с 56,3% до 64%. Доля респондентов, которые неудовлетворены своим финансовым положением, за год не изменилась: 0,6%. Затруднились же ответить 3,3% опрошенных.

Инфографика: ranking.kz

Аналогичные настроения затронули целые семьи. Так, полностью довольных своим финансовым положением семей стало значительно меньше – всего 34,7%, против 44,1% в прошлом году.

Частично удовлетворены своими доходами 63% казахстанских семей, а полностью недовольны – 0,5%. Еще 1,8% затруднились ответить.

Инфографика: ranking.kz

Больше недовольных среди горожан

В разрезе местности доля опрошенных, довольных своими финансовыми возможностями, в селе больше – 34,8%. В городах же таковых – 30,6%. Похожая картина складывается и среди полностью недовольных своим финансовым положением – 0,7% горожан, против 0,4% сельчан.

Зато частично удовлетворенных своими доходами городских жителей больше – 66,2%, против 59,9%. Еще 4,9% сельчан и 2,5% горожан затруднились дать оценку.

В гендерном разрезе лишь 29,5% женщин и 35,9% мужчин довольны своим финансовым положением. Доля полностью недовольных составляет 0,6% для обоих полов.

Зато частично довольных женщин больше, чем мужчин – 67,1% против 59,3%.

Инфографика: ranking.kz

Довольных больше среди самозанятых

В разрезе статуса занятости наибольшая доля респондентов, удовлетворенных своим финансовым положением, наблюдалась среди самостоятельно занятых – 35,7%. Следом с незначительной разницей идут работающие по найму – 33,3%. Среди безработных казахстанцев доля полностью довольных составила 28,3%.

Полностью неудовлетворенных среди самозанятых лишь 0,3%, среди наемных работников – 0,4%. Зато среди безработных этот показатель достигает 2%. При этом среди них также самая высокая доля тех, кто затруднился ответить на вопрос – целых 10% против 0,2% среди самостоятельно занятых и 0,7% среди работающих по найму.

Инфографика: ranking.kz

Доля среднего класса выросла в Казахстане

Доля респондентов, оценивших свой уровень материального обеспечения как средний, достигла в текущем году сразу 80%. В прошлом году этот показатель составлял 65,6%. В свою очередь доля тех, кто оценил свою материальную обеспеченность ниже среднего уровня, сильно сократилась – с 11,6% до 2,3%.

Стоит отметить, что сократилась доля всех категорий, кроме тех, кто отметил средний уровень обеспеченности. Так, доля тех, кто оценил свою материальную состоятельность несколько выше среднего уровня, сократилась с 17% до 13,9%.

Стало меньше и тех, кто отмечал достаточный уровень своей обеспеченности – в 2021 году их было 4,6%, а теперь лишь 3,1%. А доля респондентов, которые имеют высокий уровень обеспеченности, сократилась в два раза – с 0,8% до 0,4%.

Инфографика: ranking.kz

Между тем вместе с выросшей долей среднего класса в Казахстане наблюдается рост числа малообеспеченных семей, которые вынуждены оформлять адресную социальную помощь. На 1 июня их число превысило 115 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980463-dovolny-li-kazahstantsy-svoim-denezhnym-polozheniem-vyyasnili-analitiki/