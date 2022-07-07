Фальшивые криптообменники стали использовать для воровства цифровой валюты

Иллюстративное фото: pexels.com

Криптомошенники вышли на просторы YouTube и активно пиарят свой новый способ "выгодного" обмена цифровой валюты. Естественно, выгоду получают только они, а их жертвы остаются без гроша. Рассказываем о новом способе мошенничества в материале NUR.KZ.

Мошенники живут чужим трудом, а поэтому они постоянно придумывают новые изощренные способы обмана. Ранее мы рассказывали о том, как вашу криптовалюту могут украсть с помощью фишингового сайта, а сегодня пойдет речь о еще одном способе попрощаться с цифровыми деньгами.

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую схему, в которой пользователей YouTube заманивают в поддельный криптообменник роликами о "баге", якобы позволяющем заработать на огромной разнице в курсах.

Как известно, каждая "крипта", как и традиционные деньги, имеет свою стоимость. Естественно, их курс по отношению друг к другу определяет рынок.

Однако на разных площадках, на которых этими валютами торгуют, курсы могут отличаться. Обычно различия между ними минимальны и на этом решили сыграть мошенники.

"Баг" в курсах криптовалют

Для обмана криптоинвесторов была придумана "техническая ошибка" в одном из обменных пунктов. Свой баг, который якобы поможет озолотиться владельцам крипты, мошенники активно пиарят в YouTube. Как правило для этой цели создается канал и публикуется один-единственный ролик с описанием хитрого способа обогащения.

Скриншот: Лаборатория Касперского

В нем криптомошенники утверждают, что нашли баг в одном из автоматических обменных пунктов: в нем по счастливой случайности за один биткоин дают 184 эфира, в то время как на Binance курс составляет 18,4 — получается, можно получить в 10 раз больше. Якобы при расчете, система упустила десятичную точку.

Скриншот: Лаборатория Касперского

Чтобы все выглядело еще более убедительно, в комментариях к ролику десятки ботов благодарят создателей канала за подсказку.

Скриншот: Лаборатория Касперского

Мошенники также не упускают возможности пропиарить свою схему и под другими видео про криптовалюту.

Скриншот: Лаборатория Касперского

Как происходит хищение средств

Итак, зловреды с помощью ролика и десятка ботов убеждают своих жертв в том, что хитрая схема обогащения действительно работает. Для заинтересовавшихся пользователей в описании к видео есть ссылка на тот самый сайт с "выгодным обменным курсом". Он также принадлежит мошенникам.

Скриншот: Лаборатория Касперского

При попытке обмена криптовалюты пользователь получит уведомление, что курс действует ограниченное время, поэтому надо успеть сделать все за 180 минут. В течение этого времени предлагается перевести на указанный адрес криптокошелька ту сумму в биткоинах, которую гость сайта хочет обменять на эфиры.

Если жертва все же отправит монеты, то они "с концами" уйдут к преступникам. Естественно в обмен никаких эфиров не придет.

Скриншот: Лаборатория Касперского

Причем, как отмечают эксперты, мошенники создали для каждой популярной криптовалюты свой YouTube-канал и свой сайт для обмена. По всей видимости, они стараются точечно воздействовать на инвесторов, которые заинтересованы определенной цифровой валютой.

Скриншот: Лаборатория Касперского

Впрочем, схема для всех видов "крипты" одна и та же – выгодный баг, ограничения по времени и похищение криптовалюты при попытке ее обмена.

Нужно соблюдать меры предосторожности

Чтобы не попасть на крючок к мошенникам, важно помнить о мерах предосторожности. Нельзя указывать на сомнительных сайтах свои данные и, тем более, данные своих кошельков.

При любых переводах, не только криптовалютных, нужно быть уверенным в конечном получателе. Если вам предлагают отправить деньги, тщательно проверяйте, куда именно.

Ну и, конечно же, к любым предложениям, где обещают получить что-либо бесплатно или с неправдоподобно большой выгодой, нужно относиться скептически. Никто не будет просто так делиться информацией, на которой можно хорошо заработать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977278-falshivye-kriptoobmenniki-stali-ispolzovat-dlya-vorovstva-tsifrovoy-valyuty/