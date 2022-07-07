Курсы криптовалют к доллару на 7 июля 2022

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $522.40. Сегодня актив торгуется на уровне $20,260.93770633*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00055 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 июля 2022 составляет $0.06761794*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $44.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,152.30143922*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0427. На данный момент актив торгуется на уровне $0.90937431*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 7 июля 2022 составляет $1.00107949*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.17. Актив торгуется на уровне $50.13365212*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.04739693*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0074. Криптовалюта сегодня стоит $0.32576033*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00163. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06811103*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1977275-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-iyulya-2022/