Цены на казахстанских курортах вырастут этим летом

Актау. Казахстан. Иллюстративное фото: ekipaj/Getty Images

Туризм в Казахстане переживает подъем. Гостей на казахстанских курортах с каждым годом становится все больше. Однако вместе с этим начинают расти и цены. Насколько они выросли, узнали журналисты NUR.KZ.

В стране насчитывается 19 больших курортных зон, в которых в 2021 году работало 1575 отелей, гостиниц, санаториев и других объектов размещения. Как отмечают аналитики Ranking.kz, в 2020 году их было меньше - всего 1467 объектов.

Всего за прошедший 2021 год гостям курортных зон было оказано услуг на 58 млрд тенге. Это на 72,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе первые места по объему оказанных туристических услуг поделили следующие курортные зоны:

Алматинский горный кластер - 53,9% всех услуг, или 31,25 млрд тенге;

всех услуг, или Щучинско-боровая курортная зона - 15,3%, или 8,88 млрд тенге;

или Мангистау - 12,1%, что в денежном эквиваленте составляет 7,03 млрд тенге.

Инфографика: ranking.kz

Наименьший объем услуг пришелся на туристскую зону Байконур: всего 275 тыс. тенге — в 3,8 раза меньше, чем годом ранее.

За двенадцать месяцев 2021 года гостиницы, отели и прочие места размещения обслужили 2,6 млн человек — на 56,4% больше, чем годом ранее.

Туристические показатели впечатляют, однако вместе с ростом числа гостей в туристических зонах, наблюдается и рост цен на их услуги. Некоторые казахстанские туристические зоны обойдутся дороже, чем отдых в Египте или Турции. И это не предел.

Отдых в Казахстане станет дороже в 2022 году

Туроператоры предупреждают, что этим летом отдых внутри Казахстана обойдется для семейного бюджета дороже.

Называют две главные причины:

резкое падение курса тенге к доллару. Причем недавнее "выздоровление" национальной валюты не сильно повлияет на рост цен;

ускорившаяся инфляция этой весной - рост цен на продукты и товары также влияет и на конечную стоимость любых услуг.

По итогам апреля текущего года официальная статистика показывает, что цены на услуги санаториев уже выросли на 2,3% за месяц. С начала года этот показатель равен 4,5%. А годовой рост цен на услуги санаториев вообще составили 12%, что равняется годовой инфляции в марте.

Инфографика: ranking.kz

В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители и посетители Актюбинской (на 29,8%), а также Алматинской, Туркестанской (в обеих - на 28,5%) и Жамбылской областей (на 19,2%).

Причин, по которым не стоило бы ожидать дальнейшего подорожания туристических услуг, не предвидится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1971970-tseny-na-kazahstanskih-kurortah-vyrastut-etim-letom/