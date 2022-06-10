"Машина убивается": можно ли этим летом добраться до Алаколя на авто (видео)

Кадр из видео: 24.kz

Озеро Алаколь по-прежнему остается труднодоступным для автолюбителей. Реконструкция трассы Усть-Каменогорск - Талдыкорган пока не завершена. Есть и другие сложности, передает "Хабар 24".

Люди говорят, что реконструкция трассы Усть-Каменогорск-Талдыкорган затянулась. Они уже забыли, когда начались работы, да и конца им пока не видно.

Водители отмечают, что продолжают бить свои машины.

"Ну вот, отбил глушитель. Еду из Семея уже часов 6, наверное. Дороги желательно сделать быстрее. Потому что так не пойдет. Машина убивается. Ехать неудобно", - отметил водитель из Семея Андрей Бортовой.

Подрядчики должны были завершить работы этим летом, но в итоге контракт продлили еще на 1,5 года.

"Подорожание основное было - это дизельное топливо. Как вы знаете, практически в 3 раза. Поэтому подрядная организация не могла даже элементарно вывезти свою технику", - пояснил заместитель директора филиала "КазАвтоЖол" по ВКО Дамир Сапаргалиев.

В областном филиале Национального центра качества дорожных активов подтверждают, что за 50 выездов с начала года выявлено более 40 нарушений. Поэтому становится ясно, что добираться до Алаколя этим летом лучше на поезде или самолете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973523-mashina-ubivaetsya-mozhno-li-etim-letom-dobratsya-do-alakolya-na-avto-video/