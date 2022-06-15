Казахстанским студентам планируют повысить стипендии

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Стипендия в Казахстане не привязана ни к одному расчетному показателю, а потому размер ее не зависит от повышения МРП. Тем не менее в ближайшее время казахстанским студентам начнут платить больше. На сколько планируют увеличить стипендии, узнали журналисты NUR.KZ.

Не секрет, что студенты, обучающиеся на гранте в учебных заведениях страны, получают еще и стипендию. Размер ее зависит от специальности и академической степени (бакалавриат, магистратура и докторантура PhD).

Сейчас в правительстве обсуждают возможность увеличения стипендий. Проект поправок в постановление, которое регулирует выплаты, опубликован на портале “ ”.

На сколько собираются увеличить стипендии

Поправки, которые собираются добавить в постановление правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 “Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования”, в случае принятия начнут действовать с 1 сентября 2022 года.

После принятия поправок размер стипендий для студентов разных направлений будет следующим:

студенты, обучающиеся в вузах - 36 660 тенге;

студенты, которые учатся в вузах по педагогическому направлению - 58 800 тенге;

студенты, обучающиеся по направлению “Здравоохранение” - 58 800 тенге;

интерны - 61 660 тенге;

магистранты - 86 987 тенге ;

; магистранты “Назарбаев Университета” - 162 500 тенге;

докторанты - 195 000 тенге;

врачи-резиденты и магистранты специальности “Здравоохранение” - 100 036 тенге.

А вот студенты, обучающиеся по рабочим специальностям в колледжах и техникумах, по-прежнему будут получать 21 787 тенге.

Стоит отметить, что для некоторых категорий данный размер не является максимальным. При определенных обстоятельствах, например, если студент закончит семестр на “отлично”, размер его стипендии увеличится еще на 15%.

Отдельно стоит отметить повышение стипендий для магистрантов Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, которых направили на обучение из государственных органов. Размер их стипендий должен быть на уровне оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу.

Данное повышение стипендий не первое. Последний раз оно происходило в 2021 году, тогда стипендии подняли по указу президента Республики Казахстан на 25%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974174-kazahstanskim-studentam-planiruyut-povysit-stipendii/